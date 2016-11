Türkische Journalisten haben am Freitag vor der türkischen Botschaft in Berlin für Pressefreiheit in ihrem Heimatland demonstriert. Bei der Aktion des Bundes türkischer Journalisten in Europa forderten Teilnehmer, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Pressefreiheit schützen solle. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) solle sich zudem mehr für dieses wichtige Recht in der Türkei einsetzen.

Erdogan geht seit Monaten gegen Journalisten und Oppositionelle vor. Mehr als 160 Medien und Verlage wurden geschlossen, mehr als 100 Journalisten sitzen in Haft. Nach den jüngsten Festnahmen bei der regierungskritischen türkischen Tageszeitung "Cumhuriyet" hatte Merkel am Mittwoch erklärt, sie habe sehr große Zweifel, dass das Vorgehen gegen die Zeitung rechtsstaatlichen Maßstäben entspreche. Die Bundesregierung werde den Fall genau verfolgen.

"Cumhuriyet" ist die letzte große regierungskritische Zeitung in der Türkei. Am Montag hatten die türkischen Behörden die Mitarbeiter, darunter auch den Chefredakteur Sabuncu, wegen angeblicher Unterstützung einer terroristischen Organisation festgenommen.