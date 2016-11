Als er am 9. Februar 1984 zum Regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt wurde, trat Eberhard Diepgen kein leichtes Erbe an: Immerhin hieß sein Vorgänger Richard von Weizsäcker, der nur aufhörte, weil er sich um das Amt des Bundespräsidenten bewarb. Dass Diepgen – mit einer kurzen Unterbrechung von 1989 bis 1991 – bis zum 16. Juni 2001 "Regierender" bleiben würde, konnte damals noch niemand ahnen. Mit 15 Jahren und fünf Monaten avancierte er letztlich zum dienstältesten Regierungschef, den Berlin jemals hatte.

Diepgen ist gebürtiger Berliner, stammt ursprünglich aus Pankow, verbrachte seine Kindheit und Jugend dann aber im Wedding. Von 1960 an studierte er Rechtswissenschaften an der Freien Universität Berlin. Die anschließende Referendarsausbildung schloss er 1972 mit dem zweiten Staatsexamen ab. Der CDU war Diepgen schon 1962 beigetreten und gehörte dort von Beginn an dem konservativen Flügel an.

Dazu passt, dass Diepgen in seiner Studienzeit als Burschenschafter einer schlagenden Verbindung angehörte, was ihm 1963 auch seinen Posten an der Spitze des Allgemeinen Studentenausschusses (AStA) kostete. 1971 wurde Diepgen dann erstmals ins Abgeordnetenhaus gewählt. In den Jahren vor seiner Wahl zum Regierenden Bürgermeister war er von 1980 bis 1984 auch Fraktionschef seiner Partei.