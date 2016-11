Video: Brandenburg aktuell | 13.11.2016 | Annette Dornieden

Zahlreiche Veranstaltungen zum Volkstrauertag - Gedenken an Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

13.11.16 | 16:49 Uhr

Am Volkstrauertag ist bundesweit mit Kranzniederlegungen und Gedenkveranstaltungen der Toten beider Weltkriege und der Opfer des Nationalsozialismus gedacht worden. Die Zentrale Gedenkveranstaltung fand im Bundestag in Berlin statt.



Mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen ist am Sonntag überall in Deutschland der Toten beider Weltkriege und der Opfer des Nationalsozialismus gedacht worden. Bundespräsident Joachim Gauck legte in der zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik, der Neuen Wache in Berlin, Kränze nieder. Danach versammelten sich Politiker und Gäste zur Feierstunde des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Bundestag. Bei der Kranzniederlegung war der Bundestag durch Vizepräsidentin Petra Pau (Linke) vertreten. Außerdem nahmen daran die Präsidentin des Bundesrates, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Ferdinand Kirchhof, sowie in Vertretung der Kanzlerin Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) teil.



Auch Politiker aus Berlin und Brandenburg legen Kränze nieder

Im Anschluss legten der Präsident des Berliner Abgeordnetenhaus Ralf Wieland (SPD), Berlins Arbeitssenatorin Dilek Kolat (SPD), der Generalinspekteur der Bundeswehr, Volker Wieker, sowie der stellvertretende Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Wolfgang Schneiderhan, Kränze nieder. In Potsdam fand zum Volkstrauertag eine Gedenkveranstaltung auf dem sowjetischen Ehrenfriedhof am Bassinplatz statt. Oberbürgermeister Jakobs (SPD) unterstrich bei der Veranstaltung, wie wichtig es sei, an die Opfer der Weltkriege zu erinnern. Mit den militärischen Konflikten in Syrien und im Irak erfahre der Volkstrauertag eine schicksalhafte Aktualität. Bereits am Samstag hatte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bei einer Zeremonie auf dem Soldatenfriedhof Zehrensdorf bei Zossen (Teltow-Fläming) den Volkstrauertag als mahnenden Gedenktag für die Bewahrung des Friedens gewürdigt.

Dröge mahnt zum Einsatz für mehr Demokratie

Der Berliner Bischof Markus Dröge hat zum Volkstrauertag an die Opfer von Krieg und Gewalt erinnert und Christen zum Einsatz für Freiheit und Demokratie aufgerufen. "Gerade

in den gegenwärtigen Zeiten sollten wir achtsam und mutig sein, wenn Menschen mit Worten zündeln", erklärte Dröge am Sonntag in Berlin. Wut führe zu Hass, Hass zu menschenverachtenden Parolen und diese schafften die Atmosphäre für Gewalttaten. Umso wichtiger sei es, dass Christen der Friedensbotschaft der Bergpredigt "treu bleiben, dass sie überall widersprechen, wo Menschen verächtlich gemacht werden", erklärte Dröge in seiner Predigt in der St. Marienkirche.



Erzbischof Koch bedauert Trend zu anonymer Bestattung