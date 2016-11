Szene könnte sich schon bald neu firmieren

Der ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt hält das am Dienstag erlassene Verbot des radikal-salafistischen Vereins "Die wahre Religion" und der "Lies!"-Bewegung politisch für ein "starkes Signal". Polizei und Verfassungsschutz hätten seit langer Zeit den Verdacht gehabt, dass aus dem Umfeld des Vereins junge Menschen als Terroristen rekrutiert werden, sagte Schmidt am Dienstag dem rbb. So gebe es viele konkrete Beispiele von Personen, die sich innerhalb der Bewegung engagiert hätten und kurze Zeit später in Richtung des "Islamischen Staats" oder anderer Terrorgruppen aufgebrochen seien. Ob das Verbot des Salafisten-Vereins aber tatsächlich hilft, sei offen.