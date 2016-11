Berlin schaut auf Clinton vs. Trump - Warum vielen Berlinern die US-Wahl so wichtig ist

07.11.16 | 18:22 Uhr

Nirgendwo in Deutschland wird die US-Wahl mit mehr Spannung verfolgt als in Berlin. Das liegt an der tiefen emotionalen und historischen Bindung Berlins an die USA, erklärt der Potsdamer Historiker Manfred Görtemaker. Von Anne Kohlick



Sie sind in den Zeitungen zu sehen, überfluten die Facebook-Timelines, polarisieren bei Election Partys: Die Gesichter der amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Hillary Clinton sind in Berlin extrem präsent. Die Hauptstadt quillt über vor Interesse an der US-Wahl. "Die Spannung und Anteilnahme am Wahlkampf sind hier viel extremer als anderswo in Deutschland", sagt Manfred Görtemaker, Professor für Neuere Geschichte an der Universität Potsdam. Woran liegt das?

Manfred Görtemaker ist Professor für Neuere Geschichte an der Universität Potsdam.

Manfred Görtemaker sieht den Hauptgrund in einer tiefen emotionalen Verbindung, die die Berliner gegenüber den USA empfinden. "Diese Verbundenheit ist historisch bedingt", sagt er. Seit der Blockade 1948/49, als die Westalliierten das von den Sowjets eingekesselte West-Berlin per Rosinenbomber versorgen mussten, war die USA der Garant für Sicherheit und Freiheit der West-Berliner. "Die Amerikaner waren auch im Alltag sehr präsent", sagt Görtemaker. "Davon zeugen heute noch das Alliiertenmuseum in der Clayallee oder die Freiheitsglocke im Schöneberger Rathaus."

Die Freiheitsglocke in Schöneberg - ein Geschenk der Amerikaner an Berlin

Lucius D. Clay, Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone in Deutschland und Initiator der Berliner Luftbrücke, hatte die Idee zur Freiheitsglocke. Sie wurde 1949 aus Spenden amerikanischer Privatleute finanziert und nach dem Vorbild der amerikanischen "Liberty Bell" gegossen, die 1776 am Tag der Unabhängigkeitserklärung geläutet wurde. Seit 1950 hängt die Freiheitsglocke im Schöneberger Rathaus.

Die Freiheitsglocke hängt seit 1950 im Rathaus Schöneberg.

Auch das jährliche Deutsch-Amerikanische Volksfest, das seit 1961 besteht und dieses Jahr wegen Standortproblemen ausfallen musste, zeigt, wie eng verbunden die Berliner mit den USA sind. Manfred Görtemaker betont: "Bis zum Ende des Kalten Krieges 1991 waren die Amerikaner die Schutzmacht der West-Berliner. Das ist eine Beziehung, die noch lange nachwirkt."

Kritik aus Berlin an den USA richtete sich zum Beispiel gegen den Irak-Krieg

Trotzdem haben die Berliner die USA auch immer kritisiert. "Die Proteste gegen den Vietnam-Krieg oder gegen George W. Bush und den Irak-Krieg waren in Berlin stark", sagt Görtemaker. "Ihre emotionale Verbundenheit hält die Berliner nicht davon ab, den Amerikanern ihre Meinung zu sagen."

Protest gegen den Irakkrieg in Berlin am 15.02.2003

Besorgt schaut die Hauptstadt jetzt auf die US-Wahl. Berlin ist wirtschaftlich und menschlich eng mit Amerika vernetzt. Rund 15.000 US-Bürger leben in der Hauptstadt. Die USA sind der wichtigste Außenhandelspartner Berlins. Ein Präsident Donald Trump könnte die Vereinigten Staaten in eine neue Ära der Isolation führen und die Berlin-Beziehungen beeinträchtigen. "Die allermeisten Berliner – auch die Amerikaner, die hier leben – sind gegen Trump, weil er unberechenbar und irrational ist", sagt Manfred Görtemaker. Clinton sei zwar keine perfekte Kandidatin – aber immerhin berechenbar.