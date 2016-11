Letzter Besuch als US-Präsident - Obama macht Berlin ab Mittwoch zur Hochsicherheitszone

12.11.16 | 08:30 Uhr

Bevor US-Präsident Obama sein Amt an Donald Trump abgibt, legt er ab kommenden Mittwoch noch einen mehrtägigen Stopp in Berlin ein. Das Regierungsviertel verwandelt sich in eine Hochsicherheitszone. Und nicht nur der Boden ist betroffen - auch der Himmel.

Amerikas scheidender Präsident Barack Obama reist am kommenden Mittwoch zu einem mehrtägigen Besuch nach Berlin. Während seines Aufenthalts müssen sich Berliner erwartungsgemäß auf umfangreiche Sperrungen und Einschränkungen einstellen. So wird die Polizei von Mittwoch bis Freitag im Regierungsviertel eine große Sicherheitszone einrichten. Weitere Straßen werden an den jeweiligen Tagen immer in der Umgebung gesperrt, wo Obama sich gerade aufhält. Bereits jetzt machen Hinweisschilder der Berliner Polizei im Regierungsviertel darauf aufmerksam. So dürfen dort laut Polizei von Mittwoch um 16 Uhr bis Freitag um 14 Uhr keine Autos, Motorräder, Fahrräder oder geschlossene Behälter wie etwa Kleider- oder Müllcontainer abgestellt werden.

Staatsbesuch Zehn Tage nach der US-Präsidentschaftswahl - Obama kommt noch einmal als Präsident nach Berlin Berlin wird so eine Art Klammer um seine Präsidentschaft: US-Präsident Barack Obama kommt im November noch einmal in die Hauptstadt. Bereits im Wahlkampf für seine erste Amtszeit war der Demokrat im Sommer 2008 nach Berlin gereist und hatte das Publikum an der Siegessäule mit seinen Worten begeistert.

Flugverbotszone über Berlin

Auch der Luftraum über der und um die Hauptstadt wird in der nächsten Woche für die meisten Privatflugzeuge komplett gesperrt. Die Sperrzone hat einen Durchmesser von 55 Kilometern um Berlin und gilt bis zur Höhe von 3.000 Metern, wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) am Freitag mitteilte. Sie gilt für Privatflugzeuge mit Sichtflug, Segelflugzeuge, Drohnen und Modellflugzeuge. Ausgenommen von dem Verbot sind die üblichen Linien- und Charterflüge, staatliche Flüge im Zusammenhang mit dem Staatsbesuch, Flüge von Polizei und Rettungsdiensten sowie so genannte Privatflüge nach Instrumentenflugregeln. Das Flugverbot gilt laut DFS bis zum Sonnenuntergang am Freitag. Durch den Sperrkreis von 55 Kilometern (PDF) sind auch mehrere Städte in Brandenburg betroffen, etwa Potsdam, Oranienburg oder sogar Bad Freienwalde. Der Deutsche Aero Club (DAeC), Verband des Luftsports und der Allgemeinen Luftfahrt, kritisierte die angekündigte Sperrung für Teile des privaten Flugverkehrs als "völlig überzogen und regelrecht absurd". Durch die Regelung müssten geplante Reisen kurzfristig abgesagt werden, wodurch Flugschulen, Werften und Flugplatzbetreibern vor allem ein wirtschaftlicher Schaden drohe. Laut DAeC kontrolliert die Polizei erstmals auf den Flugplätzen, ob die Beschränkungen eingehalten werden, was den DAeC-Generalsekretär Udo Beran an "das Vorgehen der Behörden an die DDR" erinnere, wie es in einer Mitteilung am Freitag hieß.

Wo schläft Mr. President?

Barack Obama war bereits 2008 im damaligen Präsidenten-Wahlkampf und 2013 als wiedergewählter Präsident in Berlin. Die Sicherheitsvorkehrungen etwa bei seiner Rede vor dem Brandenburger Tor waren stets gewaltig: Straßensperrungen, Scharfschützen, Polizeiboote auf der Spree, zugeschweißte Gullys und das Verbot für Nachbarn von bestimmten Hotels oder anderen Orten, ihre Fenster zu öffnen und Balkone zu betreten. Welche weiteren genauen Sicherheitsvorkehrungen dieses Mal geplant sind, sagte die Berliner Polizei noch nicht. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, gibt es Hinweise, dass die Brandenburger Polizei größere Sicherheitsmaßnahmen am Gästehaus der Bundesregierung nördlich von Berlin vornimmt. Als möglicher Übernachtungsort wird auch das Hotel Adlon am Brandenburger Tor gehandelt. 2013 wohnte Obama noch im Hotel Ritz Carlton am Potsdamer Platz. Er wird zu seinem erneuten Berlin-Besuch dieses Mal aber ohne seine Familie kommen, hieß es.