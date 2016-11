Untreue - so lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen Frank Marczinek, dem Ex-Chef der Brandenburgischen Boden Gesellschaft (BBG). Weil Marczinek das Flughafengelände Oranienburg 2009 weit unter Wert verkauft haben soll, wurde gegen ihn jetzt Anklage erhoben.

Über drei Jahre ist es her, dass die Staatsanwaltschaft Potsdam ein Ermittlungsverfahren gegen Frank Marczinek, den früheren Chef der Brandenburgischen Boden Gesellschaft (BBG), und weitere BBG-Mitarbeiter eingeleitet hat - offenbar mit Erfolg. Wie die " Potsdamer Neuesten Nachrichten " am Samstag berichteten, hat die Behörde nun auch Anklage erhoben - wegen des Verdachts auf Untreue. Im Sommer 2013 war das Verfahren ins Rollen gekommen, aufgrund von rbb-Recherchen.

Die rbb-Magazine Brandenburg aktuell und Klartext hatten im Sommer 2013 über dubiose Immobiliengeschäfte mit dem früheren Flughafengelände in Oranienburg berichtet. Den Recherchen zufolge sind dem Land Brandenburg dadurch Millionen von Euro entgangen, weil Marczinek das Areal 2009 mit 205.000 Euro weit unter Wert verkaufte. Dass dies ein Schleuderpreis war, wurde klar, als wenig später knapp ein Drittel der gesamten 65 Hektar an den Einzelhandelskonzern Rewe weiterverkauft wurde: für 5,6, Millionen Euro. Verkäufer und Käufer waren dabei verbandelt.

rbb-Recherchen deckten auf, dass Marczinek in der DDR Inoffizieller Mitarbeiter (IM) des Ministeriums für Staatssicherheit war. Aus Unterlagen, die der rbb ausfindig mache, geht hervor, dass Marczinek unter dem Namen "Frank Wulff" Soldaten bespitzelte.



Dennoch machte er - als Vertrauter von Ex-Minister Rainer Speer (SPD), in dessen Zuständigkeit als Finanzminister die Privatisierung fiel - nach der Wende weiter Karriere: Sein Unternehmen BBG sollte im Landesauftrag Flächen verkaufen. Den besten Preis aber erzielte Marczinek, so der Vorwurf, nicht; stattdessen soll er Vetternwirtschaft betrieben haben.