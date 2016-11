Eigentlich sollen die Diäten der Abgeordneten im Brandenburger Landtag im kommenden Jahr um 4,4 Prozent steigen. Damit würden die Parlamentarier rund 350 Euro mehr im Monat bekommen, nämlich knapp 8.318 Euro.

Doch nun haben die Abgeordneten selbst vorgeschlagen, die Erhöhung etwas weniger stark ausfallen zu lassen. So wollen Grüne und CDU nur einen Teil der Diäten anheben. Auch Linken-Fraktionschef Ralf Christoffers räumt ein, es gebe Änderungsbedarf, und die SPD will in der kommenden Woche ebenfalls über das Thema Diäten reden. Die AfD fordert eine Bindung der Diätenerhöhung an den öffentlichen Dienst, das würde eine Steigerung von 2,3 Prozent bedeuten. Die Freien Wähler fordern gar eine Nullrunde.