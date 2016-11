Brandenburg fehlen laut Innenminister Schröter (SPD) Polizisten für den Streifendienst.



Der SPD-Politiker räumte in der "Berliner Morgenpost" ein, dass er sein Ziel noch nicht erreicht habe, mehr Streifenwagen auf die Straße zu schicken. Die Polizisten würden dringend benötigt, weil in vielen Bereichen die Aufgaben zugenommen hätten. Zwar bilde Brandenburg seit diesem Jahr 350 Polizei-Anwärter aus; die Ausbildung dauere aber zwei bis drei Jahre.



Um den Personalengpass zu überbrücken, will die Landesregierung 75 Feldjäger der Bundeswehr einsetzen. 36 seien bereits eingestellt.



Außerdem können Polizisten, die das Rentenalter erreicht haben, freiwillig ein Jahr länger arbeiten. Ein Drittel der Vollzugsbeamten hat sich laut Schröter in diesem Jahr dazu bereit erklärt.