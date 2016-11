Brandenburgs Oberbürgermeisterin will in den Bundestag

Die Oberbürgermeisterin von Brandenburg an der Havel, Dietlind Tiemann, kandidiert im kommenden Jahr für den Bundestag. Das berichten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" am Mittwoch.



Sie tritt demnach für die CDU in dem Wahlkreis Brandenburg/Havel und Umland an, den bisher Außenminister Frank-Walter Steinmeier für die SPD gewonnen hat. Steinmeier soll im Februar zum Bundespräsidenten gewählt werden und würde dann seine Kandidatur für den Bundestag zurückziehen.



Tiemanns Bewerbung fällt mitten in die Debatte über die Kreisgebietsreform. Die CDU-Politikerin ist eine entschiedene Kritikerin der Pläne der rot-roten Landesregierung. Brandenburg/Havel würde durch die Reform den Status als kreisfreie Stadt verlieren. Falls Tiemann das Direktmandat gewinnt, müsste es eine vorgezogene Oberbürgermeisterwahl geben.