In einer Aktuellen Stunde zum Thema "Internet im ländlichen Raum" verteidigte Brandenburgs Wirtschaftsminister Gerber (SPD) Brandenburgs Fortschritte beim Breitbandausbau. Das Bundesland sei sogar Spitzenreiter in der ostdeutschen Region.

Über die Hälfte (57 Prozent) der Märkischen Haushalte verfügen über schnelles Breitband-Internet von 50M/bit oder mehr. Das teilte Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber in einer Aktuellen Stunde zum Thema "Internet im ländlichen Raum" mit, die am Donnerstagvormittag im Potsdamer Landtag abgehalten wurde. Damit sei Brandenburg Spitzenreiter in Ostdeutschland.

Auch bei der Telekommunikation sei die Lage so schlecht nicht. Es gebe zwar noch Lücken, doch an dieser Stelle seien die Telekommunikationsanbieter oder aber die Bundesregierung mit einer gesetzlichen Verpflichtung gefragt. Spätestens an dieser Stelle gab es Unmut von Seiten der Opposition. CDU-Wirtschaftsexperte Homeyer sprach von flächendeckenden Funklöchern und warf der Landesregierung vor, den Anschluss an das schnelle Internet zu verschlafen. Geld aus dem Bundesförderprogramm für flächendeckendes Internet werde kaum abgerufen. Die Aktuelle Stunde war die erste, die auf Vorschlag der Freien Wähler im Landtag stattfinden durfte.

Mit Informationen von Dominik Lenz