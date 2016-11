Verbände fordern andere Mittelverteilung - Brandenburgs Aktionsplan gegen Homophobie stößt auf Kritik

30.11.16 | 10:46 Uhr

Im Kampf gegen Homophobie fehlt Brandenburg bislang eine Gesamtstrategie. Ein Aktionsplan für die Akzeptanz geschlechtlicher Vielfalt soll das ändern. Doch mittlerweile ist Kritik laut geworden - von LGBTI-Verbänden. Von Katrin Veuskens



Seit Jahren fordern die Lesben-, Schwulen- und Transgender-Verbände (LGTBI) in Brandenburg einen Aktionsplan gegen Homophobie und Transphobie. Dennoch regt sich nach einem entsprechenden Beschluss des Landtags nun Widerstand – nicht gegen den Aktionsplan selbst, den begrüßen die Verbände, sondern gegen die mögliche Mittelverteilung. Der Landtag hatte im Sommer einen Antrag der Fraktionen von SPD, Linken und Grünen für einen "Aktionsplan für Akzeptanz von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt" angenommen und an den Sozialausschuss überwiesen. Dort ist der Aktionsplan bislang aber noch nicht thematisiert worden.

Der Landtag muss über die Mittel entscheiden

Das beklagen die LGBTI-Verbände jetzt in einem offenen Brief. Vor allem aber monieren die Verbände, dass im kommenden Jahr 130.000 Euro für die Konzipierung des Aktionsplans zur Verfügung stehen sollen, für konkrete Maßnahmen im Folgejahr aber nur 70.000 Euro. "Jährliche Ausgaben von 70.000 Euro für Beratungs-, Unterstützungs- und Sensibilisierungsangebote werden dem Anspruch an einen solchen Aktionsplan nicht gerecht. Demgegenüber sind 130.000 Euro für die Erarbeitung eines Konzeptes unverhältnismäßig", heißt es in dem Brief, der unter anderen an Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gleichstellung und Familie gerichtet ist. Nach Angaben der Landeskoordinierungsstelle für LesBiSchwule & Trans-Belange des Landes Brandenburg (LKS) stammen die Zahlen aus der Haushaltsdebatte des Landtags. Diese Zahlen könne er weder bestätigen noch kommentieren, sagte der Pressesprecher des Sozialministeriums, Gabriel Hesse, rbb|24. Er verwies darauf, dass sich der Aktionsplan wie auch der Haushalt noch mitten im parlamentarischen Verfahren befinden. Der Landtag müsse über die Mittel entscheiden, die letztlich für das Projekt zur Verfügung stehen.

Wer wird den Aktionsplan ausarbeiten?

Dass die Verbände die Einbindung einer Agentur in die Ausarbeitung des Aktionsplans kritisieren, kann Hesse nicht nachvollziehen. Das Heranziehen externer Dienstleister sei ein völlig normaler Vorgang, so der Ministeriumssprecher, das werde immer ausgeschrieben. Die LGBTI-Verbände sind hingegen der Auffassung, dass die Erarbeitung des Konzeptes "verwaltungsseitig" übernommen werden kann. "Viele andere Bundesländer, darunter das benachbarte Berlin, haben in den vergangenen Jahren gezeigt, wie ein solcher Aktionsplan partizipativ und zügig konkretisiert wird – ohne kostspielige Ausgaben für eine Agentur", heißt es in dem offenen Brief.

Brandenburger Aktionsplan soll für Gesamtkonzept sorgen

Lars Bergmann, Leiter der LKS Brandenburg, wünscht sich mehr Klarheit über die Umsetzung des Aktionsplans, bislang gebe es nur ungefähre Absichtserklärungen, sagte er rbb|24. So ist in dem Antrag von einem "partizipativen Prozess" die Rede, doch wie die Verbände in die Ausarbeitung des Aktionsplans eingebunden werden sollen, weiß Bergmann bislang nicht – auch nicht, wie diese Zusatzaufgabe neben der normalen Arbeit von den Verbänden gestemmt werden kann. Bis Ende 2017 soll der "Aktionsplan für Akzeptanz von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt, für Selbstbestimmung und gegen Homo- und Transphobie in Brandenburg", wie er vollständig heißt, vorliegen. Dem Antrag der Fraktionen von SPD, Linken und Grünen zufolge hat das Land Brandenburg in den vergangenen Jahren die rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung von Lesben, Schwulen, bi-, trans-, intersexuellen und queeren Menschen mit verschiedenen Maßnahmen vorangetrieben. "Es fehlt jedoch bislang ein Gesamtkonzept, das Lücken schließt, und eine gemeinsame Perspektive."

Neben Geld geht es auch um Wertschätzung

Ähnliches fordert auch Bergmann, ihm geht es vor allem um eine stringente Förderpolitik. Zwar gebe es immer wieder Zuschüsse für einzelne Projekte, jedoch brauche es eine handfeste und auf lange Sicht angelegte Strategie. "Es braucht professionelle Strukturen", so der LKS-Leiter. Die 130.000 Euro, die für die Konzipierung vorgesehen sein sollen, bezeichnet Bergmann als "unglaubliche Summe". Die LKS hat nach seinen Angaben ein Jahresbudget von 57.000 Euro, eine feste Stelle ist dabei finanziert. Bergmann wünscht sich eine Aufstockung der Mittel, seit zehn Jahren sei die Förderung auf dem gleichen Niveau. Doch nicht nur um Geld geht es Bergmann, sondern auch um mehr Wertschätzung für die LGBTI-Verbände und die Arbeit der Ehrenamtlichen, die sich für die Rechte von Lesben, Schwulen und transgeschlechtlichen Menschen einsetzen.