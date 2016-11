Biberbeauftragte haben sich in Brandenburg bereits bewährt und die Wogen zwischen Mensch und Tier geglättet. Ab Anfang 2017 sollen es ihnen zwei hauptamtliche Wolfsbeauftragte gleich tun, mit einem heiklen Arbeitsauftrag.

In Brandenburg nehmen voraussichtlich im Frühjahr 2017 zwei Wolfsbeauftragte ihre Arbeit auf. Hintergrund sind zunehmende Konflikte zwischen Landwirten und den geschützten Tieren. "Der Wolf bleibt als streng geschützte Art ein Bestandteil unserer Kulturlandschaft. Mit der Entwicklung der heimischen Wolfspopulation steigt aber der Handlungsbedarf", sagte Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Freitag. Seit Jahresanfang wurden 174 Nutztiere gerissen, 2015 waren es nach Angaben des Umweltministeriums noch 97.

Bauernbund will "Problemwölfen" an den Kragen

Der Wolf war in Deutschland vor 150 Jahren ausgerottet worden, doch seit dem Jahr 2000 werden die Wölfe wieder sesshaft; zunächst in der sächsischen Lausitz. 2007 lebten zwei Tiere in Brandenburg; 2016 sollen es über 100 Tiere sein.