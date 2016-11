Die Fraktionen von SPD und Grünen haben am Dienstag in Potsdam bekanntgegeben, wen sie als Vertreter in die Bundesversammlung schicken möchten, die im Februar den neuen Bundespräsidenten wählen soll. Die SPD entsendet unter anderen die in Bayern wohnende Sängerin Katja Ebstein, den Potsdamer Kanuten Sebastian Brendel und den ehemaligen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck.

Union und SPD hatten sich am Montag darauf verständigt, dass Außenminister Frank-Walter Steinmeier Nachfolger von Bundespräsident Joachim Gauck werden soll. Am Mittwoch soll der Kandidat offiziell vorgestellt werden. Wer Steinmeiers Bundestagswahlkreis in Brandenburg übernimmt, steht laut Bischoff noch nicht fest.

Steinmeier hat sein Direktmandat seit 2009 im Wahlkreis 60 in Brandenburg. Als einer der größten Wahlkreise der Region umfasst er in Teilen die Landkreise Havelland, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und die Stadt Brandenburg an der Havel. Als Steinmeier das Mandat anstrebte, war er Mitglied im SPD-Ortsverein Kirchmöser in Brandenburg an der Havel geworden. Seinen Wohnsitz hat Steinmeier im Berliner Bezirk Zehlendorf.