Mehrere Gubener fechten die Wiederwahl des Bürgermeisters Klaus-Dieter Hübner an: Sie bezweifeln, dass er sich überhaupt zur Wahl stellen durfte - denn er ist wegen Korruption vorbestraft. Vor dem Stadtrat ließ Hübner nun seinen Anwalt für sich sprechen.

Vor der Stadtverordnetenversammlung von Guben (Spree-Neiße) sind am Mittwoch Einsprüche mehrerer Bürger gegen die Wiederwahl des derzeit suspendierten Bürgermeisters Klaus-Dieter Hübner (FDP) verhandelt worden. Die Wahleinsprüche stellen in Frage, ob der wegen Korruption verurteilte Hübner überhaupt zur Wahl antreten durfte und ob er im Wahlkampf immer die Wahrheit sagte.

Innerhalb einer Woche wird nun der Wahlleiter eine Stellungnahme abgeben. Die Stadtverordneten sollen dann am 14. Dezember darüber entscheiden, ob die Wahl gültig ist. Sollte sie ungültig sein, stünden Neuwahlen an. Dabei könnte sich Hübner wieder als Kandidat aufstellen lassen, da das Brandenburger Wahlrecht noch nicht verändert wurde.

Hübner hätte sich dazu am Mittwoch vor den Stadtverordneten äußern dürfen, überließ aber seinem Anwalt das Wort. Der stellte klar, sein Mandant sei wählbar gewesen. Zu den Vorwürfen, dieser habe im Wahlkampf die Wähler angelogen, äußerte er sich nicht. Hübner selbst verfolgte die Sitzung vom Zuschauerraum aus. Empfangen wurde er mit Applaus von rund 60 Sympathisanten.

Der FDP-Politiker und langjährige Bürgermeister Klaus-Dieter Hübner war 2015 in einem Korruptionsprozess zu einer Bewährungsstrafe von anderthalb Jahren verurteilt worden. Laut Urteil sorgte er in seiner Amtszeit dafür, dass eine bestimmte Gartenbaufirma an städtische Aufträge kam. Im Gegenzug pflegte der Betrieb kostenlos sein Privatgrundstück.

Trotz der Vorstrafe wurde Hübner erneut in sein Amt gewählt. Daraufhin hatten die Stadtverordneten eine Suspendierung beschlossen. Inzwischen hat der Landkreis das Disziplinarverfahren gegen Hübner übernommen und diesen ebenfalls suspendiert - bei vollen Bezügen.