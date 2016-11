Verfassungsschutz-Chef sieht Behörde in prekärer Lage

Nachlassende Qualität, Vertrauensverlust in der Bevölkerung und Technikpannen - Brandenburgs Verfassungsschützer üben massive Kritik an den Zuständen in der eigenen Behörde. Verfassungsschutz-Chef Carlo Weber spricht von einer "prekären" Lage.