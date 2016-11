Landratskandidaten in Oder-Spree müssen in die Stichwahl

Wieder einmal geht eine Landratswahl in die Verlängerung: Weil beim ersten Wahlgang in Oder-Spree am Sonntag keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht hat, kommt es zur Stichwahl. Dort treffen am 11. Dezember die Bewerber von SPD und CDU aufeinander.