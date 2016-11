Im Streit um das Dragoner-Areal hat das Land Berlin einen vorläufigen Erfolg erzielt: Bundesfinanzminister Schäuble wird den umstrittenen Kaufvertrag auflösen – doch ob das Kreuzberger Areal damit in Landeshand übergehen kann, steht noch nicht fest.

Der Bund wird das Dragoner-Areal nicht an einen Investor verkaufen. "Für den Vertrag bestehe keine Realisierungsoption mehr", heißt es in einer schriftlichen Erklärung einer Sprecherin des Bundesfinanzministeriums, die dem rbb vorliegt.

Der Berliner Senat will die Hängepartie um das Dragoner-Areal in Berlin-Kreuzberg entgültig beenden. Der Bund plante, das Gelände meistbietend zu verkaufen - das aber stoppte der Finanzausschuss des Bundesrats. Jetzt fordert Bausenator Geisel das Vorkaufsrecht für das Gelände - um mehr als 200 Sozialwohnungen darauf zu bauen.

Bausenator will das Dragoner-Areal vom Bund zurück

Zuvor hatte die Initiative "Stadt von unten" einen offenen Brief an Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble [externer Link, pdf], "als obersten Dienstherr der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben" geschrieben Darin fordert die Initiative den Bund dazu auf, "das bundeseigene Gelände dem Land Berlin 'zu fairen Bedingungen zu überlassen'".

Der Tenor des Textes ist, was die Initiative bereits länger verfolgt: "Es gilt, den innerstädtischen Verdrängungsprozess einkommensschwacher Haushalte sowie kleinerer und mittlerer Gewerbetreibender aufzuhalten und die zunehmende Immobilienspekulation einzudämmen." Das könne aber nur gelingen, wenn das Gelände nicht an einen Investor, sondern an das Land Berlin übergehe.

Unterzeichnet haben den Brief unter anderem auch Gregor Gysi (Linke), Monika Herrmann (Grüne), Andreas Geisel (SPD), Hildegard Bentele und Christian Goiny (beide CDU).