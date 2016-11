Audio: Inforadio | 22.11.2016 | Sylvia Tiegs

Hebammen-Konferenz in Berlin - Das Leiden der Geburtshelferinnen

22.11.16 | 12:08 Uhr

In Deutschland werden wieder mehr Kinder geboren. Trotzdem sehen sich ausgerechnet die Hebammen schwer in Bedrängnis durch hohe Kosten und enorme Arbeitsbelastung. In einigen Kreißsälen sind sogar Stellen unbesetzt. Von Sylvia Tiegs

Den allerersten Schrei eines Neugeborenen hat Susanna Rinne-Wolf schon lange nicht mehr gehört. Die Vorsitzende des Berliner Hebammen-Verbandes bringt keine Babies mehr auf die Welt - sie bietet nur noch Vor- und Nachsorge an. Und das hat Gründe: "Ich habe die Geburtshilfe 2010 an den Nagel gehängt, als ich gespürt habe, dass ich mir die Haftpflichtprämie nicht mehr leisten konnte. Das ging mit der Arbeit, die ich hätte leisten können, nicht." Die Haftpflicht für freiberufliche Hebammen kostet inzwischen mehr als 6.000 Euro im Jahr. Ein Problem für freie Hebammen in ganz Deutschland - auch in Berlin.

Susanne Rinne-Wolf beklagt die hohe Arbeitsbelastung der Hebammen

Personalmangel in den Kreißsälen

Doch auch den festangestellten Hebammen gehe es in der Hauptstadt zunehmend schlecht, klagt Rinne-Wolf: "Wir haben teilweise Kreißsäle, in denen mehrere Stellen nicht besetzt werden können, weil die Arbeitsbedingungen so fürchterlich sind. Die Kolleginnen dort gehen wirklich auf dem Zahnfleisch und versuchen über ihre Grenzen hinaus zu kompensieren und zu arbeiten.", beschreibt die Hebammen-Vertreterin die schwierige Situation.

Interview Audio: Inforadio | 22.11.2016 - Wenig Kreissäle und lange Wege in Brandenburg Die Hebammen in Brandenburg haben vor allem ein Problem: Die Schließung von Kreißsälen und die damit verbundenen langen Wege. Es komme immer wieder mal vor, dass Kinder auch in Autos geboren werden, weil die Schwangere ist nicht mehr bis in die Klinik schafft, erklärt Martina Schulze, Vorsitzende des Landesverbandes der Hebammen im Gespräch mit dem Inforadio.



Baby-Boom in der Hauptstadt

Grund für die desolate Lage ist ein Babyboom, den Berlin seit 2014 erlebt. Im vergangenen Jahr kamen hier mehr als 38.000 Kinder zur Welt - so viele wie seit dem Mauerfall nicht mehr. Etliche Berliner Kliniken raten Schwangeren dringend, sich spätestens sechs Monate vor dem errechneten Geburtstermin anzumelden - z.B. das Klinikum Westend, das Waldfriede in Zehlendorf oder die Havelhöhe in Spandau. Der Kreißsaal vom St. Joseph Krankenhaus in Tempelhof nimmt Schwangere ohne Voranmeldung nur noch in Notsituationen an.

Die schwierige Suche nach einer Hebamme

Und die Landesvorsitzende des Berliner Hebammen-Verbandes nennt noch ein drittes Berliner Problem: die Suche nach einer Hebamme sei für werdende oder frisch gebackene Mütter ein chaotischer Hürdenlauf: "Im Moment wissen wir, dass Frauen teilweise 10 – 50 Hebammen kontaktieren, um eine Betreuung zu erhalten. Dies kann und sollte eine Schwangere nicht leisten müssen." Hier nun haben sich die Berliner Hebammen selbst einen Lösungsplan überlegt: sie haben Lotto-Mittel beantragt, um ein eigenes Vermittlungsportal in Berlin aufzubauen.