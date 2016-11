Berlins Arbeitssenatorin Dilek Kolat (SPD) hat die Bundesprogramme für Langzeitarbeitslose als unzureichend gerügt. "Die Bundesagentur für Arbeit hat falsche Konzepte", sagte die SPD-Politikerin am Dienstag. Sie zielten - schon was ihre in der Regel eng begrenzte Dauer betreffe - nicht auf nachhaltige Vermittlungen von Betroffenen auf den ersten Arbeitsmarkt ab. Eine individuelle Betreuung dauere vielfach sehr lange und erfordere Geduld.

"Für Langzeitarbeitslose müssen wir uns Zeit nehmen", so die Senatorin. "Die Instrumente der Bundesagentur sind leider immer sehr kurzfristig, entweder für sechs Monate, für ein Jahr oder maximal für zwei Jahre", sagte Kolat weiter. Diese Beschäftigungsmaßnahmen führten meistens dazu, dass die Menschen danach wieder arbeitslos sind.