Fast 20 Objekte durchsucht - Razzia gegen Salafisten auch in Berlin

15.11.16 | 08:07 Uhr

In Berlin und neun weiteren Bundesländern ist die Polizei am Dienstag mit einer Großrazzia gegen die radikal-salafistische Organisation "Die wahre Religion" vorgegangen. Der Bundesinnenminister will die Vereinigung verbieten. Auch in Berlin sollen sie Menschen radikalisiert haben. Von Jo Goll und Norbert Siegmund

Junge Männer stehen an Straßenständen und verteilen den Koran. Viele tragen lange, weiße Gewänder, dazu den für Salafisten typischen Bart. Freundlich bitten sie um Spenden, preisen den Islam. Szenen, wie sie seit Jahren in allen deutschen Großstädten zu beobachten sind. Damit soll jetzt Schluss sein: Seit sechs Uhr am Dienstagmorgen laufen in vielen Städten Durchsuchungen von Wohnungen und Moscheen - auch in Berlin. Schwerpunkte der Aktion sind Hessen und Nordrhein-Westfalen, wo Hunderte Beamte mehr als 200 Wohnungen und Büros durchsuchen, wie das Bundesinnenministerium dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigte. In Berlin wurden nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen 18 Wohnungen und Büros von Organisatoren und Anhängern der radikal-salafistischen Vereinigung "Die wahre Religion" durchsucht. Rund 200 Polizisten seien im Einsatz, teilte die Berliner Polizei per Twitter mit. Insgesamt sind die Beamten in zehn Bundesländern aktiv. Brandenburg ist nicht betroffen.

Bundesinnenminister erlässt Vereinsverbot gegen "Die wahre Religion"

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) will die Vereinigung "Die wahre Religion" verbieten. Diese verfolgt das Ziel, mit der "Lies!"-Kampagne jeden deutschen Haushalt mit einem Koran zu bestücken.



Bundesweit sollen rund 3.000 Aktivisten der Vereinigung "Die wahre Religion" in den vergangenen Jahren mehr als drei Millionen Koran-Exemplare in der Bundesrepublik verteilt haben - alles gratis. Die Initiatoren um den charismatischen Prediger Ibrahim Abou-Nagie haben in den vergangenen Jahren viel Geld investiert, um in Deutschland und anderen Ländern Europas zu missionieren.

Rekrutierung für den Kampf des sogenannten Islamischen Staates

Jetzt bläst Abou-Nagie und seinen Leuten der Wind ins Gesicht. Grund dürften dabei nicht die Koranverteil-Aktionen an sich sein. Vielmehr sollen vor allem Jugendliche über die eigentlich harmlosen Aktionen der "Lies!"-Kampagne systematisch in Kreise radikaler Salafisten eingeführt worden sein. Nach Erkenntnissen von Verfassungsschützern sollen rund ein Viertel derer, die an Koranverteilungen von "Lies!" mitwirkten, später an Kämpfen des so genannten Islamischen Staats in Syrien und im Irak teilgenommen haben. Mehrere dieser jungen Männer sind dabei auch zu Tode gekommen. Wie der gebürtige Berliner Gökhan C., der im Herbst 2013 nach Syrien ausreiste und nie mehr zurückkehrte. Seine Mutter Filiz kann sich die Entwicklung ihres Sohnes vom fröhlichen Jungen zum radikalen Salafisten bis heute nicht erklären: "Mit den Koran-Verteilungen hat sich die Radikalisierung meines Sohnes beschleunigt, das steht für mich fest", sagt sie.



Erst den Koran verteilen, dann dem IS anschließen

In seinem Jahresbericht 2015 stellt der Berliner Verfassungsschutz fest: "Der Umstand, dass mittlerweile mehrere im Zusammenhang mit der Berliner 'Lies!'-Kampagne aufgefallene Personen in Richtung Syrien bzw. Irak ausgereist sind, verdeutlicht, dass es bei diesen Aktionen nicht vornehmlich um die Wahrnehmung religiöser Grundrechte geht, sondern dass die Initiatoren und Aktivisten weiterreichende extremistische Ziele verfolgen." Offenbar folgen die Initiatoren der Kampagne dem Motto: Erst den Koran verteilen, dann dem IS anschließen. Mit dem Ex-Rapper Dennis Cuspert und dem deutschen Islamisten Reda Sayam stammen zwei Berliner, die heute im syrischen Bürgerkrieg auf Seiten des IS kämpfen, ursprünglich aus den Reihen der "Lies!"-Kampgane. Im Herbst 2012 beteiligten sie sich am Potsdamer Platz an Koran-Verteilungen und öffentlichen Gebeten mit Anhängern der Kampagne.

Verbindungen nach Berlin