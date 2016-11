Razzia gegen Salafisten auch in Berlin

18 Objekte in der Hauptstadt durchsucht

In Berlin und weiteren Bundesländern ist die Polizei am Dienstag mit Razzien gegen die radikal-salafistische Organisation "Die wahre Religion" vorgegangen. Hintergrund ist das Verbot des Vereins durch den Bundesinnenminister. Auch in Berlin soll die Gruppierung Menschen radikalisiert haben.