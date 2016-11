Lauer, der 2015 Berliner Abgeordneter der Piratenfraktion war und inzwischen in die SPD eintrat, hatte Berlins Innensenator Frank Henkel (CDU) kritisiert. Daraufhin schrieb der 34-jährige Dresdner am 4. November 2015 auf der Facebook-Seite Lauers: "Schnauze lauer, kümmert euch um wichtige Dinge, z.b. das nicht mehr von diesen drecks flüchtlingen kommen, ansonsten seid ihr die ersten die brennen werden ..."



Lauer kritisierte am Mittwoch, der Konzern Facebook habe die Ermittlungen der Polizei - wie in vielen vergleichbaren Fällen - in keiner Weise unterstützt. Facebook gebe trotz offensichtlicher Straftaten keine IP-Adressen, also die Kennnungen von Computern, heraus. "Das ist eine systematische Umgehung des deutschen Rechts und eine ziemliche Sauerei." In seinem Fall sei es auch deswegen zu einer Geldstrafe gekommen, weil der Täter bei Facebook unter seinem echten Namen geschrieben habe.