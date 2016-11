An die Fassade des Berliner Friedrichstadt-Palastes ist am Montagabend eine bundesweite Chronik antisemitischer Vorfälle und Straftaten projiziert worden. Die aufgeführten Beispiele zeigten den alltäglichen Antisemitismus, den Juden in Deutschland in den unterschiedlichsten Formen erlebten, teilte die Berliner Amadeu Antonio Stiftung als Initiator mit. Sie reichten von Beleidigungen in der U-Bahn über Sachbeschädigungen an jüdischen Einrichtungen und Hasskommentaren im Netz bis zu gewalttätigen Übergriffen auf offener Straße. Antisemitische Gewalt geschehe täglich und werde dennoch von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen.

Die öffentliche Präsentation der von der Stiftung erstellten Chronik findet im Rahmen der bundesweiten 14. "Aktionswochen gegen Antisemitismus" statt. Für die Vorsitzende der Amadeu Antonio Stiftung, Anetta Kahane, ist antisemitische Gewalt eine gravierende alltägliche Bedrohung, die das demokratische Zusammenleben der Gesellschaft gefährdet. "Antisemitismus ist kein Nebenkonflikt in einem globalen Klassenkampf, er ist menschengemacht, und er hat tiefe Wurzeln in der Geschichte der Menschheit", sagte Kahane. "Und wie zu allen Zeiten gefährdet er nicht nur die Juden, sondern jeglichen Weg zum Fortschritt."