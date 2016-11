1.600 Fälle rechtsmotivierter Kriminalität gab es 2015 allein in Brandenburg. "Das können und wollen wir so nicht stehen lassen", sagt der Chef der Staatskanzlei, Thomas Kralinski (SPD) - und verspricht einen stärkeren Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit.

Der Chef der Staatskanzlei in Brandenburg, Thomas Kralinski (SPD), hat einen stärkeren Kampf gegen Rechtsextremismus angekündigt. "Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus und Intoleranz sind nach wie vor eine große Gefahr für die Gesellschaft", erklärte Kralinski am Donnerstag bei der Eröffnung einer Demokratiekonferenz in Potsdam.



Kralinski verwies darauf, dass es in Brandenburg vergangenes Jahr fast 1.600 Fälle rechtsmotivierter Kriminalität gegeben habe. "Das können und das wollen wir so nicht stehen lassen", sagte der Staatssekretär.



Die Demokratiekonferenz findet auf Einladung der Koordinierungsstelle "Tolerantes Brandenburg" und des Vereins "Demokratie und Integration Brandenburg e.V." statt. Die Experten wollen unter anderem beraten, wie jährlich rund 2,3 Millionen Euro aus zwei Bundesprogrammen am besten genutzt werden können.