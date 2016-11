Mehrere große Gewerkschaften in Brandenburg wollen am 9. November für bessere Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst demonstrieren. Bis zu 6.000 Teilnehmer werden dazu in Potsdam erwartet. Die Demonstration soll durch die Potsdamer Innenstadt bis zum Landtagsgebäude führen. Hintergrund seien erfolglose Verhandlungen unter anderem von der Gewerkschaft, Erziehung und Wissenschaft (GEW), IG Bau sowie der Gewerkschaft der Polizei (GdP) mit der Landesregierung, hieß es. Es geht u.a. Arbeitsentlastungen, höhere Löhne und bessere Aufsstiegsschancen.

Die GEW fordert nach eigenen Angaben unter anderem weniger Belastungen, mehr Geld für die Schulen sowie höhere Einkommen, Angebote zum vorzeitigen Ausscheiden für ältere Lehrkräfte und attraktive Einstellungskonditionen.



Weil am selben Tag auch Personalversammlungen in den Schulen geplant sind, dürften nach Einschätzung der Gewerkschaft GEW nahezu alle Schulen im Land bereits nach der dritten Stunde Schluss machen. Die GEW erwartet, dass an den Grundschulen eine Betreuung eingerichtet wird. Ältere Schüler dürften frei bekommen. Nach den Personalversammlungen an den Schulen

am Vormittag sollen 60 Busse Teilnehmer in die Landeshauptstadt bringen.



Der Landeschef der Gewerkschaft GEW, Günther Fuchs, kommentierte die Proteste am Freitag als ein "deutliches Warnsignal" an die Landesregierung. "Das Land wird Geld und Stellen in die Hand nehmen müssen."