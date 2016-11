Ausgebrannt, keine Perspektive für ältere Beschäftigte, unattraktiv für den Nachwuchs: So sei auch die Situation bei der Polizei, sagt Andreas Schuster, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei. Motivation und Stimmung bei den Kollegen sei so schlecht wie nie. "Wir wollen, dass die Polizei für junge Menschen attraktiv wird, dass sie sich bei uns bewerben", erklärt Schuster. Außerdem fordert er, dass etwas für die Kollegen gemacht wird, die schon seit Jahrzehnten im Polizeidienst sind, etwa "dass wir davon wegkommen, dass wir die zweitschlechteste Besoldung haben."



Ähnlich die Argumente bei den Brandenburger Lehrern. Dabei verweist die Landesregierung immer wieder darauf, dass im Gegensatz zu anderen Bereichen im Öffentlichen Dienst bei Lehrern und Polizisten durchaus Personal aufgestockt wird. So wurden in diesem Schuljahr 1.400 neue Lehrer eingestellt - und dennoch sei die Lage extrem angespannt, sagt Günther Fuchs, Landeschef der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Denn wenn man sich die Zahl genau ansehe, gebe es keine kleineren Klassen, keine zusätzlichen Stellen für Teilungs- und Förderunterricht – "alles das, was wir dringend bräuchten". Die Neueinstellungen hätten nur Ersatzfunktion und seien keine Verbesserung der Standards, so Fuchs. "Und die Lehrkräfte wollen deutlich bessere Bedingungen in den Schulen.