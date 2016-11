Den rund 100 Demonstranten der islamfeindlichen Bewegung Bärgida stellen sich am Samstag in Berlin-Mitte rund 200 Menschen entgegegen. Parallel dazu wollen hunderte Linke bei der traditionellen Silvio-Meier-Gedenkdemonstration durch Friedrichshain ziehen.

Am Berliner Hauptbahnhof haben sich am Samstagnachmittag laut Polizeiangaben rund 100 Bärgida-Anhänger zur Demonstration gegen die "Islamisierung des Abendlandes" versammelt. Auf Seiten der Gegendemonstranten sind es laut Polizei rund doppelt so viele Menschen. Sie hielten Transparente hoch, auf denen "Gegen rassistische Hetze und Fremdenfeindlichkeit" stand. Beide Veranstaltungen verliefen bisher friedlich, wie eine Polizeisprecherin rbb|24 sagte. Die Demo des Berliner Ablegers der ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung sollte ab 16 Uhr durch Mitte ziehen - vom Washingtonplatz vor dem Hauptbahnhof, über die Rahel-Hirsch-Straße, Chausseestraße bis zum Pariser Platz vor das Brandenburger Tor.

Bei der traditionellen Silvio-Meier-Gedenkdemonstration wollen am Samstag außerdem hunderte Linke und Linksradikale durch Berlin-Friedrichshain ziehen. Gegen 17.00 Uhr soll der Demonstrationszug am U-Bahnhof Samariterstraße starten, unter anderem auch durch die Rigaer Straße mit früher besetzten Häusern führen und am Schlesischen Tor in Kreuzberg enden. Das Motto lautet: "Entschlossen, radikal, offensiv - Antifa".

Angemeldet sind bei der Polizei 500 Teilnehmer. Im vergangenen Jahr waren es in Marzahn 1.350 Demonstranten. Die Silvio-Meier-Demo ist neben dem 1. Mai die größte Veranstaltung der Berliner Antifa. Bei den jährlichen Kundgebungen und Demo-Zügen kommt es immer wieder zu Angriffen auf Polizisten, es werden Böller geworfen und Raketen gezündet.