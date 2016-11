Interview | Diane Arapovic über "Die Stadt und das Gras" - Kein "Kiffer-Podcast" und keine klischeehaften Kiffersounds

22.11.16 | 11:46 Uhr

42 Prozent aller Berliner haben schon mal gekifft. Und trotzdem: Wenn übers Kiffen gesprochen wird, hört man aus vielen Ecken noch immer ein ungläubiges "Echt?". "Komplex und vielschichtig" sei das Thema, sagt Diane Arapovic im Gespräch über ihre fünfteilige Podcast-Serie auf Radioeins.

rbb|24: Diane Arapovic, fünf lange Stücke auf Radioeins über das Kiffen – das hört sich nach entspannter Arbeit an? Das ist ein ziemlich gängiges Vorurteil. Bloß weil es um das Thema Cannabis geht, waren wir natürlich nicht die ganze Zeit am Kiffen. In der Podcast-Serie "Die Stadt und das Gras" geht es um die verschiedenen Aspekte rund um das Kiffen, um eine gesellschaftliche Debatte, die seit Jahrzehnten vor allem ideologisch geführt wird. Es wimmelt dabei von Klischees und Mythen rund um eine Sache, die mittlerweile weit in der Gesellschaft verbreitet ist. Kiffen als Massenphänomen?

Ja, viele Menschen haben damit Erfahrung gemacht in ihrem Leben - fast ein Viertel aller Deutschen und knapp 42 Prozent aller Berliner. Die Grundfragen, die wir uns gestellt haben, waren: Was wissen wir bisher über Cannabis in wissenschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Hinsicht und was sollten wir darüber wissen?

Zum Nachhören Podcast-Serie - Die Stadt und das Gras Kiffen ist fast so verbreitet wie Alkohol. Doch nach wie vor stehen der Besitz, der Handel und die Produktion von Cannabis unter Strafe. Aber warum ist Cannabis noch verboten? radioeins-Reporterin Diane Arapovic ist auf der Suche nach Antworten auf diese Frage in der fünfteiligen Podcast-Serie "Die Stadt und das Gras".

Kiffen ist illegal – ganz einfach. Aber Du hast trotzdem mit Leuten gesprochen, die es machen. Wie lief das? Wieder so ein Irrglaube. Kiffen ist nicht illegal. Das hat das Bundesverfassungsgericht bereits 1994 festgestellt. Der Besitz und der Handel mit Cannabis ist in Deutschland laut Betäubungsmittelgesetz illegal, der Konsum nicht. Und für rund 900 Patienten deutschlandweit ist selbst der Besitz nicht einmal mehr illegal, denn sie haben eine Sondergenehmigung von der Bundesopiumstelle, die ihnen erlaubt, Cannabis als Medizin anwenden zu dürfen. Dennoch habe ich während der Recherche die Erfahrung gemacht, dass die wenigsten sich offen zu ihrem Konsum bekennen und erst nach ein wenig Überzeugungsarbeit bereit waren, darüber zu sprechen. Zu groß die Sorge, als Krimineller abgestempelt zu werden oder als "verpeilter Kiffer" zu gelten.

Du hast in der ersten Folge ein bisschen verraten, dass Du Erfahrung mit dem Kiffen gemacht hast. Bestand da nicht Gefahr, dass Du eher die Legalisierungsbefürworter zu Wort kommen lässt? Die Frage suggeriert, dass ich, weil ich - wie rund ein Viertel aller Deutschen - in meinem Leben Konsumerfahrungen gemacht habe, in dieser Sache nur parteiisch sein kann. Nur weil ein Journalist einen Führerschein hat oder gerne Schokolade isst, ist er noch lange kein Lobbyist der Automobilindustrie oder unterstützt die Süßigkeitenindustrie. Ich bin, wie bei jedem Thema, das ich bearbeite, auch an dieses möglichst objektiv und mit journalistischer Sorgfalt rangegangen. Das heißt, ich habe die Pros und Contras recherchiert, habe Betroffene, Experten und Politiker dazu befragt, die nach meinen Recherchen die meisten Kenntnisse und Erfahrungen in dem Bereich haben. Und: Es ist aus meiner Sicht zu kurz gegriffen, zu behaupten, wer sich für Legalisierung einsetzt, ist selbst ein Kiffer und hält Cannabis für harmlos. Ganz im Gegenteil: Gerade Suchtexperten, die um die gesundheitlichen Risiken und Gefahren der Droge besonders für Jugendliche wissen, befürworten immer mehr einen stark kontrollierten, regulierten legalen Umgang mit der Droge. Und ein Großteil der deutschen Strafrechtler stehen der repressiven deutschen Drogenpolitik mittlerweile eher kritisch gegenüber, denn die gewünschten Erfolge - weniger Konsumenten und ein kleinerer Schwarzmarkt - sind bisher ausgeblieben.

"Einführung", "Wissenschaft und Medizin", "Drogenkrieg", "Kiffen International" sowie

"Die Berliner Politik und das Kiffen" sind grob die fünf Themen der Podcasts. Bei der Recherche zu welchem dieser Themen hast Du am meisten erfahren? Hinter jeder Folge steht die Frage, warum Cannabis eigentlich verboten ist, beziehungsweise was das derzeitige Verbot rechtfertigt. Das beginnt bei der Verbreitung der Droge und der Geschichte des Verbots, geht über Risiken und Potenziale der Pflanze, Gewinner und Verlierer des Verbots bis hin zu Beispielen aus anderen Ländern. Und es mündet in die Frage: Wie weit sind wir hier in Berlin und Deutschland von einer möglichen Legalisierung entfernt? In allen Bereichen habe ich viel Neues erfahren, zum Beispiel, dass in den unzähligen versteckten Berliner Hanfplantagen auch Cannabis für den holländischen Markt angebaut wird. Denn was viele nicht wissen: In Holland ist der Verkauf von Cannabis in den Coffeshops zwar legal, die Verkäufer müssen ihre Ware aber auch auf dem Schwarzmarkt besorgen.

Die Autorin Die Autorin Diane Arapovic - Unterwegs in der Kiffer-City Berlin ist die Kiffer-Hauptstadt - dieser Satz war der Ausgangspunkt für Diane Arapovics erste Annäherung an das Thema Kiffen. Entstanden sind dann aus ihren Recherchen, Interviews, Anfragen, Befragungen und Untersuchungen rund zweieinhalb Radio-Stunden.

Grundlage für Deine Serie ist ja ein Konflikt - dass es also in Deutschland nicht ganz so ideal läuft, was den Umgang mit dem Kiffen anbetrifft. Bist Du bei Deinen Recherchen auf ein Land gestoßen, wo es besser läuft, vielleicht sogar ideal? Zu beurteilen, ob es irgendwo einen "idealen" Umgang mit Cannabis gibt, war nicht mein Ziel. Ich habe Fakten recherchiert und Meinungen von Experten und Betroffenen eingeholt, die sich in diesem Bereich gut auskennen. Dabei stellt sich automatisch die Frage, warum wir seit Jahrzehnten in Deutschland eine repressive Drogenpolitik verfolgen, obwohl Experten hier immer wieder auf die großen Nachteile hinweisen. Also haben wir nach Europa und Amerika geschaut und nach den Vor- und Nachteilen einer liberalen Drogenpolitik gefragt. Beispielsweise habe ich mit einem Cannabis-Unternehmer aus Colorado gesprochen. Er kann dem derzeitigen Boom keineswegs nur Positives abgewinnen und befürchtet, dass der Markt demnächst von Großkonzernen aus der Tabak- und Pharmaindustrie überrollt wird.

Eine technische Frage: In so einem Podcast arbeitest Du mit Musik und Soundeffekten. Was sagt man, wenn man nach Musik fürs Kiffen sucht: Sphärisch, ruhige Klänge wenige Aufgeregtes? Wie klingen Sounds für Podcasts über das Kiffen? Wir haben keinen "Kiffer-Podcast" gemacht und keine klischeebeladenen Kiffersounds benutzt. Unser Ziel war es, eine spannende, unterhaltsame und vor allem informative Recherchereise zu vertonen. Der Podcast sollte kein klassisches Radiofeature werden, sondern arbeitet unter anderem mit einer tollen Titelmusik, die der Berliner Musikproduzent und Radioeins-Komponist Thomas Fehlmann komponiert hat. Zudem haben wir auch – ähnlich wie in einem spannenden Dokufilm - auf Filmmusik als erzählerisches Mittel zurückgegriffen.

Eine der Folgen lief bereits - Wie waren die Reaktionen? Wir können uns nicht beklagen. Es gab viele positive Reaktionen von Hörern aus ganz Deutschland, darunter ein paar, die gefragt haben, ob auch noch Schmerzpatienten, Abhängige oder Dealer zu Wort kommen. Aber da kann ich alle beruhigen, es folgen ja noch vier Teile vollgepackt mit Erkenntnissen und Informationen zu diesem viel diskutierten Thema.

Die erste Folge ist bereits auf der Seite von Radioeins nachzuhören und runterzuladen. Die nächsten Folgen erscheinen jeweils immer dienstags um 20:30 Uhr auf Radioeins im Radio und als Stream oder Download auf www.radioeins.de und iTunes.