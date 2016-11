Verhandlungen über Doppelhaushalt beendet - Brandenburg bekommt mehr Polizisten, Lehrer und Kitas

25.11.16 | 19:20 Uhr

Wie werden die 23 Milliarden Euro aus Brandenburgs Haushaltskasse verteilt? Drei Tage lang hat die Landesregierung hart verhandelt - obwohl oder gerade weil mehr Geld zur Verfügung steht. Die CDU sieht trotzdem viele Bereiche unterfinanziert und moniert das "Weiter so" in der Haushaltspolitik.

Der Haushaltsausschuss des Brandenburger Landtags hat seine dreitägigen Beratungen über den Etat 2017/2018 beendet. Finanzminister Christian Görke (Linke) sagte, die Verhandlungen seien hart gewesen, aber es sei ein Haushalt für alle Brandenburger herausgekommen. Die Regierungsparteien einigten sich darauf, bis 2018 bei der Polizei 250 neue Stellen zu schaffen. Damit soll die Zahl von derzeit insgesamt 8.000 auf 8.250 Stellen angehoben werden. Die CDU-Fraktion kritisierte, dies sei aber keine Erhöhung, es würde lediglich auf geplante Kündigungen verzichtet. Die Christdemokraten beziffern den Bedarf in den kommenden zwei Jahren mit 8.400 Polizisten und 125 Mitarbeitern im Verfassungsschutz – mehr als SPD und Linke forderten. Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) nannte es eine echte Herausforderung, die neuen Polizeistellen auch zu besetzen - weil in den kommenden Jahren die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Es sei sportlich, Nachwuchs zu finden, so Schröter weiter.



Die Mittel im kommenden Haushalt sollen außerdem dazu verwendet werden, Polizisten für Terroreinsätze zu schulen und Schießstände zu verbessern.

Weniger Geld für Flüchtlingsunterbringung

Die Abgeordneten einigten sich außerdem darauf, zehn Millionen Euro jährlich in den Ausbau von Kitas fließen zu lassen. Zudem ist geplant, mehr als 1.000 neue Lehrer sowie mehr Erzieher einzustellen. Der Linken-Fraktionsvorsitzende Ralf Christoffers hatte bereits zuvor betont, seine Partei setze auf den Schwerpunkt Bildungspolitik. 1,2 Milliarden Euro sollen zudem jährlich in die kommunale Infrastruktur investiert werden, sagte Görke. Von dem Geld sollen dabei auch tariflich gebundene Arbeitsplätze entstehen. Zudem sollen wichtige Sozialinstitutionen, zum Beispiel Frauenhäuser, künftig nicht mehr nur aus Lottomitteln finanziert werden.



Die Ausgaben für die Flüchtlingsunterbringung sollen in den kommenden Jahren gekürzt werden. Arbeitsministerin Diana Golze (Linke) sagte bereits am Donnerstag, dass bis zum Jahr 2018 pro Jahr rund 10.000 Flüchtlinge nach Brandenburg kommen - viel weniger als im vergangenen Jahr. Für das kommende Jahr veranschlagt ihr Ministerium daher 325 Millionen Euro und für 2018 dann 285 Millionen Euro. In diesem Jahr sind noch mehr als 400 Millionen Euro eingeplant. Im Gegenzug zu den Kürzungen bei der Unterbringung will das Land aber mehr Geld für die Integration ausgeben.

Görke: "Die CDU ist der Schuldenkönig"

Sven Petke (CDU), Vorsitzender des Haushaltsausschusses, kritisierte am Freitag, Brandenburg bleibe mit dem geplanten Doppelhaushalt unter seinen Möglichkeiten. SPD und Linke setzten auf ein "Weiter so". Unter anderem gebe es keine bedeutenden Anstrengungen im Bereich des Strukturwandels in der Lausitz. Auch der Breitbandausbau gehe viel zu langsam voran. Mit Blick auf die Kritik seitens der CDU sagte Görke dem rbb, die rot-rote Regierung habe seit 2009 keinen einzigen Cent Schulden gemacht. "Die, die das jetzt von uns fordern, sind die Schuldenmacher", so der Finanzminister. "Die CDU ist der Schuldenkönig." Der Landesregierung stehen für beide Jahre rund 23 Milliarden Euro zur Verfügung. Der Doppelhaushalt soll noch vor Weihnachten verabschiedet werden.



Mit Informationen von Bettina Meier