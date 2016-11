Erneute Diskussion ums Einheitsdenkmal - Die Wippe schaukelt die Gemüter hoch

08.11.16 | 10:48 Uhr

Das Einheitsdenkmal ist Geschichte. Der Entwurf wurde zu teuer. Empfehlung des Bundestags: Bauvorhaben nicht weiter verfolgen. Kurz vorm 27. Tag des Mauerfalls haben sich Architekten und Politiker noch einmal über die Wippe die Köpfe heiß geredet. Von Susanne Bruha

Berlin, Kurfürstendamm: Für viele Ost-Berliner ist er an diesem 9. November vor 27 Jahren nicht mehr länger nur ein Traumort. "Einmal auf den Ku'damm" - in dieser denkwürdigen Nacht sind sie so frei. Vielleicht ist deshalb das Kutscherhaus als Veranstaltungsort für die Diskussion zur Einheitswippe in einem Hinterhof am Ku'damm gar nicht so schlecht gewählt. Vor der Tür bummelt ein Ehepaar aus Weißwasser über den Ku'damm. Vom Freiheits- und Einheitsdenkmal haben sie noch nie gehört: "Dann lieber das restliche Mauerstück lassen..." Dem Denkmal fehlt die Lobby. Nachdem der Haushaltsausschuss des Bundestags abriet - wohlgemerkt nichts kippte - blieb der Aufschrei aus. Für den CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Lengsfeld ist das Projekt gescheitert, wie er auf Einladung des Vereins Architektenpreis bei dieser Diskussionsrunde am Montagabend erklärt. "Die Entscheidung des Haushaltsausschusses ist die Entscheidung, die für mich gilt. Der Kostenrahmen ist gesprengt worden und das Projekt in dieser Form vorerst gescheitert."

Wolfgang Thierse fehlt die Würdigung

Zwei, die das erschütternd finden, haben mit Philipp Lengsfelds Mutter - Vera - in der DDR-Bürgerbewegung gekämpft: Wolgang Thierse und Günther Nooke. Thierse kocht vor Wut - bei derartigem Umgang mit der Lebensleistung seiner Generation: "Das ist schlicht ein Akt der Verachtung des historischen Beitrags der Ostdeutschen zur deutschen Freiheits- und Demokratiegeschichte. Die deutsche Einheit gäbe es nicht ohne die friedliche Revolution. Es gibt in Berlin keinen Ort, wo ausdrücklich an diese friedliche Revolution erinnert wird. Das ist der Sinn dieses Denkmals. Die Absage an das Denkmal ist zugleich defacto eine Absage an die Würdigung dieses Beitrages der Ostdeutschen zur deutschen Freiheitsgeschichte. Und das, finde ich, tut weh."

"Das ist irgendwie grotesk"

Er hat Recht - es ist ein stimmiges Projekt und mit knapp 15 Millionen Euro vergleichsweise günstig. Der Entwurf "Bürger in Bewegung" ist eine begehbare elyptische Schale, 50 Meter lang. Wenn genug Menschen gemeinsam auf eine Seite laufen, neigt sich die Schale langsam - und konnte man vorher nicht über den Rand schauen, öffnet sich ein neuer Horizont. Das ganze soll auf dem Sockel des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Standbilds vor dem künftigen Stadtschloss stehen und Tag und Nacht begehbar sein. Menschen müssen, können, dürfen miteinander ins Gepräch kommen, gemeinsam können sie etwas bewegen. "Dass hier ein Exempel statuiert werden soll an so einem schönen kleinen Projekt, ist irgendwie grotesk", sagt eine Diskussionsteilnehmerin.

Die architekturinteressierten "Wessis" an diesem Abend am Ku'damm haben Thierse und Nooke auf ihrer Seite, nur Lengsfeld Junior bleibt mit seinem Kostenagument stur auf der anderen Seite der Schale. Freiheit ja, Einheit - und da waren sich die DDR-Bürgerrechtler ja 89/90 schon uneins - Einheit: Nein.

Zwei Entwürfe - Keine Fertigstellung