Ausschreitungen gegen Pegida-Anhänger in Potsdam

Die Krawalle in Potsdam am Montag waren nach Ansicht von Brandenburgs Innenminister Schröter die schwersten in der Stadt seit zehn Jahren. Linke Demonstranten hatten laut Polizei Pegida-Anhänger mit Steinen und Flaschen attackiert. Schröter warf den Tätern vor, sie kämpften nicht gegen die Rechten, sondern gegen den Rechtsstaat.