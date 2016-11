Evangelische Schule in Berlin-Schmargendorf

Er engagiert sich für Bärgida, ist bekennender Sympathisant der vom Verfassungsschutz beobachteten "Identitären Bewegung", Mitglied in der AfD - und bis zuletzt Biologie- und Chemielehrer an einem evangelischen Gymnasium in Berlin. Die Schule kündigte dem 38-Jährigen - die Haltung passe nicht zu den christlichen Werten des Gymnasiums.