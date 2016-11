Unbekannte haben am Montag in Berlin-Hellersdorf nach Angaben der Polizei an mehr als 30 Stellen rechtsextreme und fremdenfeindliche Parolen geschmiert.



Überwiegend sei das Wort "NS-Zone" in Hauseingängen, an Briefkästen, Balkonverglasungen und Hauswänden zu lesen, sagte ein Sprecher am Montagmorgen rbb|24. Auch der Buchstabe "N" ist demnach an mehrere Stellen geschmiert worden. Teilweise seien die Schriftzüge bis zu zwei Meter groß.



Die Schriftzüge wurden laut Polizei in der Hoyerswerdaer Straße sowie an einem Bauzaun in der Albert-Kunz-Straße angebracht. Zu welcher Zeit die bislang unbekannten Täter die Flächen beschmierten, ist nicht bekannt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes habe die Ermittlungen übernommen.