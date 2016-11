Gedenken an Reichspogromnacht und Mauerfall - "Der 9. November steht für Licht und Schatten"

09.11.16 | 06:10 Uhr

Mit zahlreichen Gedenkfeiern wird am Mittwoch an die Reichspogromnacht am 9. November 1938 erinnert - aber auch an den Mauerfall am selben Tag vor 27 Jahren. Für Berlins Regierenden Bürgermeister Müller sind beide Ereignissen Anlass, die Bürger zu Zivilcourage zu ermuntern.

Mit Gedenkveranstaltungen wird am Mittwoch in Berlin und Brandenburg an den Mauerfall vor 27 Jahren und die Reichspogromnacht vor 78 Jahren erinnert. In der Hauptstadt findet das zentrale Gedenken an die Maueröffnung in der Gedenkstätte Berliner Mauer statt. In Brandenburg erinnern Bundespräsident Joachim Gauck und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mit einer Kranzniederlegung an der früheren Cottbusser Synagoge an die Opfer der antijüdischen NS-Pogrome vom 9. November 1938.

Müller: Opfer der Teilung nicht vergessen

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), der auch zur Gedenkveranstaltung in der Bernauer Straße erwartet wird, sagte am Dienstag, der 9. November stehe "für die Licht- und zugleich für die Schattenseiten deutscher Geschichte". Auch wenn sich Berlin der glücklichen Momente der Maueröffnung erinnere, dürften die Opfer der Teilung nicht vergessen werden, so Müller.



Zugleich bleibe es beschämend, dass während des Nationalsozialismus zu wenige Menschen ihren jüdischen Mitbürgern beistanden. "Der organisierte Massenmord an den Juden und der von den Nationalsozialisten begonnene Zweite Weltkrieg waren nur möglich, weil nicht genügend Menschen aufgestanden sind und für ihre Demokratie gekämpft haben. Die deutsche Teilung war das Ergebnis dieses fehlenden Einsatzes für die Demokratie."



Müller mahnte die Bürger zu Zivilcourage und den Einsatz für die Demokratie. Nur so könne das friedliche Zusammenleben in der freien Gesellschaft bewahrt werden. Gerade aus aktuellem Anlass bleibe "Wehret den Anfängen!" die Pflicht aller Menschen, betonte Müller. Gerade der jüngeren Generation müsse vermittelt werden, dass in einer freien Gesellschaft für Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsradikalismus kein Platz ist.

Namen der ermordeten Juden werden verlesen

In Berlin beginnt die zentrale Gedenkveranstaltung zum 27. Jahrestag der Maueröffnung um 10 Uhr in der Gedenkstätte Berliner Mauer mit dem Posaunenruf an der Hinterlandmauer. Nach einer Andacht in der Kapelle der Versöhnung sollen in der Gedenkstätte Kerzen für die Mauertoten entzündet werden. Dazu erwartet werden rund 100 Gäste aus Politik und Gesellschaft. Die Ansprache hält der rumänische Theologe und Historiker Radu Preda vom Institut zur Aufarbeitung kommunistischer Verbrechen in Bukarest.



Vor dem Jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße sollen zudem ab Mittwochvormittag die Namen der 55.696 ermordeten Berliner Juden öffentlich verlesen werden. Am Abend will die Gemeinde mit einer Gedenkveranstaltung an die Opfer der nationalsozialistischen

Judenpogrome von 1938 erinnern.

Mehr zum Thema Gedenken an Mauerbau vor 55 Jahren - "Die Berliner Mauer ist noch lange nicht Geschichte" Sie war ein Zeichen für Trennung und Tod: Am 13. August 1961 begann die SED mit dem Bau der Berliner Mauer. In der Hauptstadt erinnert jetzt eine Gedenktafel an die unbekannten Mauertoten. An diesem Wochenende markiert eine Lichtachse zwischen Berlin und Potsdam den ehemaligen Grenzverlauf.

Gedenken an Mauerfall auch an der Glienicker Brücke

Zu dezentralen Veranstaltungen wird auch in verschiedenen Berliner Stadtteilen eingeladen. In Moabit lädt die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes zu einer Gedenkveranstaltung an das Mahnmal in die Levetzowstraße ein (17 Uhr). In der Französischen Friedrichsstadtkirche am Gendarmenmarkt ist zusammen mit der Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste ein Gedenkgottesdienst geplant (19 Uhr). Im Bundesjustizministerium in der Mohrenstraße wird ein Forschungsbericht über das Schicksal jüdischer Unternehmer in der Straße vorgestellt (18.30 Uhr). In Zehlendorf werden Superintendent Johannes Krug und Bezirksbürgermeister Norbert Kopp (CDU) sich an der Reinigung eines Stolpersteins in der Onkel-Tom-Straße beteiligen (12.30 Uhr).



In Brandenburg findet neben der Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht in Cottbus auch eine Veranstaltung an der ehemaligen Synagoge in Potsdam statt. Weitere Gedenkveranstaltungen sind unter anderem in Eberswalde, Frankfurt an der Oder und Guben geplant. Am 10. November will Ministerpräsident Woidke zudem an der Glienicker Brücke der Grenzöffnung gedenken, die dort erst einen Tag später erfolgte.

1938 mindestens 1.400 Synagogen zerstört

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 gingen die Nationalsozialisten zur offenen Gewalt gegen Juden über. In Deutschland und Österreich wurden mehr als 1.300 Menschen getötet und mindestens 1.400 Synagogen zerstört und in Brand gesetzt wurden. Zudem wurden zahlreiche jüdische Geschäfte demoliert und Juden aus ihre Wohnungen geprügelt. 61 Jahre später - in der Nacht von den 9. auf den 10. November 1989 - öffnete die DDR in Berlin die Grenze zum Westen. Die Stadt war zuvor über 28 Jahre von einer Mauer durchschnitten. Nach neuen Zählungen könnten bis zu 140 Menschen beim Versuch, die Mauer zu überqueren, ums Leben gekommen sein.