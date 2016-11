OVG nimmt 14.000 Unterschriften nicht an - Zoff um Busanbindung zur Gedenkstätte Sachsenhausen

29.11.16 | 17:31 Uhr

Hunderttausende besuchen jedes Jahr die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen, doch sie ist schwer zu erreichen. 14.000 Unterschriften für eine bessere Bus-Verbindung kamen jetzt zustande. Dass der Chef des Nahverkehrsunternehmens sie nicht annahm, sorgt für Streit.



Die Zurückweisung des Direktors der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Günter Morsch, durch den Chef eines Nahverkehrsunternehmens schlägt politisch hohe Wellen.



Morsch hatte am Montag versucht, mehr als 14.000 Unterschriften an den Chef der Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG), Klaus-Peter Fischer, zu übergeben. Damit sollte eine bessere Busanbindung der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen erreicht werden. Fischer empfing Morsch jedoch nicht und nahm auch die Unterschriften nicht entgegen. Zuerst hatte die "Märkische Oderzeitung" darüber berichtet.



Landrat verdonnert OVG-Chef zu "klärendem Gespräch"

Am Dienstag schaltete sich der Landrat des Kreises Oberhavel, Ludger Weskamp, in den Streit ein. "Ich bedauere es sehr, wie Herr Fischer gestern reagiert hat", sagte Weskamp am Dienstag der rbb-Welle Antenne Brandenburg. "Es ist weder die Art der Kreisverwaltung, auch nicht des Landrates. Und es ist auch nicht das Verhalten, was ich von einem Geschäftsführer einer kreiseigenen Verkehrsgesellschaft erwarte." Nach rbb-Informationen bestellte Weskamp Fischer zum Gespräch ein. Er erwarte nun vom OVG-Chef, dass dieser auf die Gedenkstättenleitung zugehe, sagte Weskamp dem rbb. Er müsse in einem Gespräch den Vorfall klären "und anschließend auch den Sachverhalt, um den es eigentlich geht: die Anbindung der Gedenkstätten". Möglich sei beispielsweise ein Pendelverkehr, deren Kosten die Besucher selbst tragen.

Viele Besucher gehen zu Fuß

Hintergrund des Streits ist Kritik an der Busanbindung der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen. Der Bus vom Bahnhof Oranienburg fährt derzeit nur einmal pro Stunde - am Wochenende nur alle zwei Stunden. Viele Besucher machen sich daher auf einen 20-minütigen Fußweg. Die vom Landkreis getragene Verkehrsgesellschaft OVG verweigert bislang eine engere Taktung mit der Begründung, die Busse seien nur zu Spitzenzeiten ausgelastet. Die Zahl der Besucher in der KZ-Gedenkstätte war jedoch zuletzt angestiegen: Im vergangenen Jahr wurden 660.000 Menschen gezählt. 2014 waren es noch 600.000 gewesen. Im Mai startete eine Initiative daher eine Petition und sammelte insgesamt 14.127 Unterschriften. "Wenn sie allein diese fast 15.000 Menschen nehmen, die unterschrieben haben - hier zumeist vor Ort - die hätten natürlich gerne einen Bus genommen - das sind etwa 750 Busse, die für diese Menschen notwendig gewesen wären", bilanzierte Morsch am Dienstag im rbb. Sachsenhausen sei - nach Dachau - die größte KZ-Gedenkstätte Deutschlands. Es sei ein Skandal, dass dieser Ort am Wochenende nur alle zwei Stunden angefahren werde.



Morsch beharrte darauf, dass zusätzliche reguläre Linienbusse eingesetzt werden. Nur so drücke der Kreis auch eine "positive Einstellung" zu der Gedenkstätte aus, denn: "Die hat sich immer noch nicht entwickelt."



"Empörung darüber, dass wir gekommen sind"

Wie die "MOZ" berichtete, hatte Morsch nach eigenen Angaben der OVG die Übergabe der Unterschriften für Montag angekündigt. Begleitet wurde er dem Blatt zufolge vom Generalsekretär des Internationalen Sachsenhausen-Komitees, Dik de Boef, der zu diesem Termin extra aus Amsterdam angereist sei. OVG-Geschäftsführer Fischer habe sich jedoch zunächst von seiner Sekretärin verleugnen lassen, berichtet die "Märkische Oderzeitung". Der Chef sei in einer Beratung und habe keine Zeit, so die Begründung. Dem rbb sagte Morsch am Dienstag, die Unterschriften habe man der Sekretärin übergeben. "In dem Moment öffnet sich die Tür und er kommt selber, halb in der Tür, heraus und äußert dann seine Empörung darüber, dass wir gekommen sind und wir seien unerwünscht und dass er auch die Unterschriften nicht annehmen wird."

"Entschuldigung angebracht"

Stiftungsdirektor Morsch sprach von einem skandalösen Vorgang. Das sei brüskierend, sagte er der Zeitung. Die Intervention des Landrats begrüßte Morsch am Dienstag im Gespräch mit dem rbb. Er hoffe, dass man jetzt endlich in einen konstruktiven Dialog eintreten könne. Der Generalsekretär des Internationalen Sachsenhausen-Komitees Dik de Boef sagte der "MOZ", so etwas habe er noch nie erlebt. Auch die Brandenburger Linken-Abgeordnete Gerrit Große zeigte sich am Dienstag bestürzt: Der "respektlose Umgang" des OVG-Geschäftsführers mit Morsch und de Boef sei "völlig inakzeptabel", teilte sie mit. "Kreis und Verkehrsgesellschaft sollten sich jetzt so schnell wie möglich an einen Tisch setzen, um eine besucherfreundliche Lösung zu finden. Gleichzeitig halte ich eine Entschuldigung für angebracht." Fischer wollte sich am Dienstag gegenüber dem rbb nicht zu dem Vorfall äußern.



Mit Informationen von Karsten Steinmetz