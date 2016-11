Der Landesvorsitzende der Brandenburger Grünen, Clemens Rostock, begrüßte den Bundesparteitagsbeschluss. "Während die Bundesregierung beim Klimaschutz herumlaviert, benennen wir klar, was nötig ist, um die Klimaerwärmung deutlich unter zwei Grad zu halten", teilte Rostock am Sonntag mit.

In der Lausitz sowie in Nordrhein-Westfalen hängen Tausende Arbeitsplätze vom Braunkohle-Tagebau ab. Auch deshalb ist der vorgesehene Kohle-Ausstieg in dem jüngst präsentierten Klimaschutzplan bis 2050 deutlich aufgeweicht worden. Die Grünen hatten den Kompromiss kritisiert. So gibt es laut Annalena Baerbock, klimapolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag,in dem Klimaschutzplan keine konkreten Aussagen mehr zum Kohleausstieg. Demnach wurden Erklärungen, dass Investitionen in Kohlekraftwerke und Tagebauerweiterungen unterbleiben und die Kohleverstromung verringert wird, gestrichen.

"Wir Grüne wollen die Energiewende beschleunigen und die Verkehrswende einleiten", heißt es nun in dem Beschluss der Bundesdelegierten. "Wenn die Staatengemeinschaft wie international vereinbart bis spätestens 2050 vollständig aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas aussteigen will, muss Deutschland als Industrieland jetzt durchstarten." Windkraft und Solarenergie sollten demnach so stark ausgebaut werden, dass bis 2030 eine hundertprozentige Versorgung mit Ökostrom erreicht wird.