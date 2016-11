Geschäftsstelle der Grünen durch "Identitäre" besetzt - "Wir werden nicht anfangen, uns einzumauern"

21.11.16 | 18:56 Uhr

Immer wieder startet die rechte "Identitäre Bewegung" öffentlichkeitswirksame Aktionen. Nun kaperten sie einen Balkon der Grünen-Bundesgeschäftsstelle in Berlin. Die Partei will sich gegen solche Attacken schützen - aber nicht mit Mauern.

Etwa 20 Aktivisten der rechtsextremen "Identitären Bewegung" (IB) haben am Wochenende in Berlin kurzzeitig einen Balkon der Bundesgeschäftsstelle der Grünen in Berlin-Mitte besetzt. Auf Fotos und Videos, die nach der Aktion am Samstag über Twitter verbreitet wurden, ist zu sehen, wie eine Gruppe von Aktivisten mit Hilfe einer Leiter auf den Balkon klettert und dort ein Transparent mit dem Logo der Grünen und der Aufschrift "Ihr habt unsere Frauen längst vergessen - Köln, Hamburg, Darmstadt mahnen" anbringt.

Aus der Geschäftsstelle der Grünen habe niemand die Aktion gesehen, sagte ein Pressesprecher des Grünen-Bundesvorstands rbb|24 am Montag. Wegen des Wochenendes war die Geschäftsstelle unbesetzt. Eine Mitarbeiterin sei auf die Aktion aufmerksam gemacht worden und habe daraufhin die Polizei gerufen. Die Polizei fand nach Angaben einer Polizeisprecherin nur noch die Leiter und das Transparent vor. Personen seien nicht mehr angetroffen worden. Die Polizei ermittele wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und Hausfriedensbruch.

Reaktion der Grünen: "So etwas sporn uns an"

Ob die Grünen Anzeige erstatten, wird laut dem Sprecher noch geprüft. Möglich sei hier zum einen ein Vorgehen gegen Hausfriedensbruch, aber auch Urheberrechtsverletzung. "Auf dem Transparent wurde unser Logo verwendet", so der Sprecher. Außerdem könnten die Grünen juristische Schritte einleiten wegen Verleumdung, da ihnen die Worte auf dem Transparent in den Mund gelegt worden, aber eine Falschaussage seien. Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, erklärte zu der Aktion: "So etwas spornt uns nur an, wir Grüne sind der Gegenpol zu Hass und Hetze. Umso entschlossener treten wir für Weltoffenheit, Demokratie und Vielfalt ein."



Ähnlich lautete ein Tweet, den er direkt nach der Aktion postete.

#Grüne sind der Gegenpol zu Hass und Hetze. Gerade jetzt. Wir antworten mit Eintreten für Weltoffenheit, Demokratie und Vielfalt. https://t.co/z7E17MWq2I — Michael Kellner (@MiKellner) 19. November 2016

Die Partei habe bewusst nicht größer reagiert, erklärte der Grünen-Sprecher. "Das war ja kein Versuch, ins Gespräch zu kommen, sondern nur eine Diffamierung." Es war nicht die erste derartige Aktionen gegen die Grünen: In Hamburg und in Mecklenburg-Vorpommern waren in den vergangenen Wochen wiederholt gefälschte Grünen-Plakate mit der gleichen Aufschrift wie auf dem Transparent in Berlin aufgetaucht. Auch etwa die SPD-Zentrale in Berlin war bereits Ziel einer Besetzung durch die "Identitären". Im Juni 2015 hatten sie auf einem Balkon mit Plakaten gegen Zuwanderung in Europa protestiert.

Der beste Schutz: sensibilisieren

Der beste Schutz gegen derartige Attacken sei eine höhere Sensibilisierung, erklärte der Grünen-Sprecher. So seien Büros im ländlichen Raum noch weniger geschützt als die in Städten. "Vor allem sie müssen wir sensibilisieren, welche Angriffe auf sie zukommen können." So habe es beispielsweise in Brandenburg immer wieder Anschläge auf Parteibüros anderer Parteien gegeben. "Aber wir werden nicht anfangen, uns einzumauern", so der Sprecher. "Wir werden dem Gegner nicht nachgeben." Das gelte im wörtlichen und auch im politischen Sinne.

Immer wieder öffentlichkeitswirksame Aktionen