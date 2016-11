Hilpert wird vorgeworfen, für den Bau einer Luxushotelanlage am Schwielowsee zu Unrecht Fördermittel des Landes in Millionenhöhe kassiert zu haben.

Bereits 2012 wurde der Hotelier zu fünf Jahren und acht Monaten Haft wegen Betruges, Untreue und Steuerhinterziehung verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass er die Investitionsbank des Landes (ILB) täuschte und zu Unrecht 9,2 Millionen Euro Förderung erhielt. Der Unternehmer habe Schmiergelder für Aufträge genommen und drei Firmen gegründet, die einander überhöhte Rechnungen ausstellten. Diese falschen Rechnungen reichte er dann bei der Investitionsbank ein. Die ILB förderte die vermeintlichen Ausgaben ebenso wie die, die es wirklich gegeben hatte - und zwar mit knapp 27 Prozent.

Hilpert kam nach einem Jahr Untersuchungshaft gegen Kaution frei. Die Verteidiger gingen in Revision. In dem Revisionsprozess hob der Bundesgerichtshof (BGH) 2014 Teile des Urteils auf. Schadenshöhe und Gesamtstrafe sollen in dem Verfahren in Frankfurt noch einmal überprüft werden. Nach Ansicht des BGH ist nicht die gesamte Fördersumme, also 9,2 Millionen Euro, der Betrugsschaden, sondern nur der Anteil, der zu viel gezahlt wurde. Denn Hilpert habe das versprochene Hotel ja tatsächlich gebaut. Damit sei der Subventionszweck erreicht, so der BGH.

Im April 2016 platzte dann die Neuauflage des Betrugsprozesses, weil offene Fragen zum Schadensgutachten eines Wirtschaftsprüfers nicht binnen einer vorgeschriebenen Frist geklärt werden konnten. Ein Wirtschaftsprüfer hatte jedoch in einer ersten Stellungnahme vor Gericht den von Hilpert angerichteten Schaden auf rund 2,7 Millionen Euro taxiert.