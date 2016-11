In den kommenden zwei Jahren soll die Zahl der Polizistenstellen in Brandenburg auf insgesamt 8.250 steigen. Das hat der Innenausschuss am Donnerstag in einem entsprechenden Änderungsantrag beschlossen. Damit fordert dieser mehr Stellen als im Haushaltsentwurf vorgesehen. Derzeit gibt es in Brandenburg 7.900 Polizeibeamte.

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) begrüßte den Antrag. "Ich kann damit gut leben, weil ich weiß, dass die Polizeiplanstellen, die nun mehr zur Verfügung stehen, sich nur sehr schwer füllen lassen", sagte Schröter im rbb. Bis Ende des Jahres 2018 werde man sich sehr bemühen müssen, die Stellen komplett besetzt zu haben. Die CDU hatte 8.400 Stellen gefordert, ist mit dem Vorschlag jedoch gescheitert.