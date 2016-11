Brandenburger Tor und Reichstag als Anschlagsziele - Terrorverdächtiger spähte Berliner Sehenswürdigkeiten aus

10.11.16 | 11:44 Uhr

Ein im März festgenommener Terrorverdächtiger hat für den IS Anschlagsziele in Berlin ausgekundschaftet. Seine Informationen gab er an einen Kontaktmann in seiner Heimat Syrien weiter. Dabei handelte es sich vor allem um Touristen-Hotspots.

Ein in Berlin angeklagter Terrorverdächtiger hat offenbar den Alexanderplatz, das Brandenburger Tor und das Gebiet um den Reichstag als Anschlagsziele ausgekundschaftet. Das ergaben die bisherigen Ermittlungen gegen den im März 2016 in Brandenburg festgenommenen Mann. Der 19 Jahre alte Syrer habe seine Erkenntnisse im Februar 2016 an einen Kontaktmann in der Heimat durchtelefoniert. Es sei darum gegangen, wie viele Personen und Reisebusse sich dort zu welcher Zeit aufhielten. Diese Details stehen in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH), der die Untersuchungshaft des Mannes um drei Monate verlängert. Dass der Mann in Berlin Anschlagsziele ausgespäht haben soll, war bereits bekannt - allerdings nicht welche.



was bisher geschah Entscheidung des Bundesgerichtshofs - Terrorverdächtiger aus Brandenburg sitzt in U-Haft Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe schickt den in Brandenburg festgenommenen mutmaßlichen IS-Anhänger in Untersuchungshaft. Derweil werden die Ergebnisse der Wohnungsdurchsuchungen ausgewertet. Nach Medieninformationen wollten die ingesamt drei Gefassten für ihren Anschlag weitere Kämpfer anwerben.

Kontaktmann für potenzielle Attentäter