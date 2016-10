Außerdem wurde das Wohnraumversorgungsgesetz geschaffen, das seit 1. Januar in Kraft ist. Seitdem müssen Sozialmieter nicht mehr als 30 Prozent des anrechenbaren Einkommens als Nettokaltmiete zahlen.

Die Aktivisten hatten gefordert, die landeseigenen Wohnungsunternehmen in Anstalten öffentlichen Rechts umzuwandeln, konnten sich aber damit nicht durchsetzen. Mit dem Kompromiss ist nun eine übergeordnete Gesellschaft öffentlichen Rechts entstanden.

Die Berliner CDU kritisiert die Personalie als "roten Filz" und "sozialdemokratisches Postengeschiebe": Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) kenne Kuhnert aus früheren Zeiten, hieß es am Dienstag. Es handele sich um eine "Alimentierung eines Freundes auf Steuerzahlerkosten", so CDU-Fraktionsgeschäftsführer Heiko Melzer am Montag.

Die Wohnungsbaugesellschaften hätten den Senator in einem Brandbrief vor dem Mitinitiator des Volksentscheids gewarnt, schreibt die "BZ": Es gebe Zweifel an seiner fachlichen und persönlichen Eignung.

Die Finanzverwaltung betont dagegen, es habe ein intensives Auswahlverfahren gegeben.