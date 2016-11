Kampf um Privatschulplätze in Berlin - "Jetzt frag halt mal was zu Erdkunde"

Außerhalb des Bildungssystems ist es super, Eltern eines kleinen Kindes in Prenzlauer Berg zu sein. Man findet wirklich alles vor, was man braucht. Das gilt leider nicht für einen Schulplatz. Denn da beginnt das Hauen und Stechen. Ein Eltern-Erfahrungsbericht



Mit dem Kindergartenplatz war es noch verhältnismäßig leicht. Das Kind war klein, hatte keine besonderen Ansprüche. Es sollte natürlich gut unterkommen. Nach einer Art Mini-Marathon, bei dem wir uns und die Kleine auf jede verfügbare Liste von Einrichtungen in der Nähe setzen ließen, kam dann nach vielen Absagen auch eine Zusage. In diesen Kindergarten geht unsere Tochter nun seit drei Jahren. Im Sommer 2017 soll sie eingeschult werden. Sie ist natürlich ein tolles Kind. Doch sie ist schüchtern, sie stottert ein wenig und es fällt ihr schwer, sich zu orientieren. Kurzum: Sie hat ihre Schwächen. Und genau die würden wir natürlich gerne mithilfe der "richtigen" Schule auffangen.

Es gibt kaum kleine Schulen ohne bestimmtes Konzept

In ihrer staatlichen Einzugsschule, bei der wir sie – auch wenn eine private Schule für uns in Frage käme - erst anmelden müssen, gab es im vergangenen Schuljahr neun erste Klassen; bei fast 600 Schülern. Wie soll sich unser kleines Mädchen denn da zurechtfinden? Ein befreundeter Vater aber schwärmt von der Schulleitung und empfiehlt, dass wir vor der Anmeldung einen Termin machen. Wir schicken eine Email und schildern, worüber wir gerne mit dem Leiter sprechen würden. Die Schulsekretärin ruft uns zurück, sagt, unsere Bedenken seien unnötig und wir kein Fall für einen Termin beim Chef. Das sehen wir anders, sagen wir, aber es hilft nichts. Wir recherchieren also vorsichtshalber alternative Schulen. Vor allen Dingen: kleine Schulen. Davon gibt es kaum welche. Die, die es gibt, sind privat, kosten im Monat etwa um die 150 Euro Schulgeld plus Hortkosten, und sie verfolgen ein ganz eigenes Konzept: Montessori, Waldorf, Naturschule oder das Konzept der "Freien Schulen". Einzelgespräche gibt es auch hier vorab keine. Man könne sich vor Anfragen kaum retten, signalisieren die überaus freundlichen Damen, mit denen ich Emails tausche. Aber wir sollten doch zum Tag der offenen Tür im späten Herbst kommen. Den hat sich die Einzugsschule übrigens gleich ganz gespart.

Wer sich auch nur woanders bewirbt, muss das angeben

Egal, wo unsere Tochter schlussendlich hin soll: Die Anmeldung an der Einzugsschule ist verpflichtend. Wir werden im September vom Schulamt informiert und finden uns zum genannten Zeitpunkt Anfang Oktober ein. Die Sekretärin, die unser Telefonat sicher längst vergessen hat, fragt uns, ob wir uns noch bei anderen Schulen bewerben. Wir sagen, dass wir das noch nicht wissen, weil etwaige Alternativschulen noch nicht einmal Tage der offenen Tür gehabt hätten. Dringend nachtragen sollten wir das, falls wir uns an einer bewerben, werden wir ermahnt. Warum, frage ich, denn nur weil wir uns bewerben, wüssten wir ja noch lange nicht, ob wir einen Platz an der Schule bekämen. So sei das geregelt, sagt die Sekretärin. Das sei unsere Pflicht. Freunde warnen uns indessen. Man wisse doch, dass unsere Einzugsschule mehr Anmeldungen als Schulplätze habe, daher gebe man Schulplätze an andere staatliche Schulen ab und "Wackeleltern" wanderten bestimmt direkt auf eine solche Liste. Oh, was tun? Unsere Tochter würde verzweifeln, wenn sie nicht mal auf die fußläufige Einzugsschule käme, sondern auf eine andere riesige Schule, die einfach nur weiter weg ist und auf die nicht einmal ihre Kita-Freundinnen gehen. Wir nehmen uns vor, alle eventuellen Bewerbungen zu verheimlichen.

In anderen Städten gibt es andere - bessere - Vorgehensweisen

Am Abend telefoniere ich mit einer Freundin. Sie ist die Leiterin der Montessori-Schule in einer mittelgroßen Stadt in Westdeutschland und ebenfalls Mutter eines Kindes, das im Sommer eingeschult wird. Ich klage ihr mein Leid. Auch darüber, dass wir wohl frühestens im Frühjahr wissen werden, welche Schule uns nimmt. Sie ist fassungslos. Die Zusagen für ihre eigene Schule seien schon längst erteilt. Genau deshalb, um sowohl Eltern als auch staatliche Schulen nicht im Unklaren darüber zu lassen, wohin die Reise für welches Kind geht. Davon abgesehen hält sie die Berliner Herangehensweise mit den Einzugsschulen für schwierig. Sie habe die Schule ihrer Tochter nach dem Tag der offenen Tür der staatlichen Schulen ausgewählt. Da hätten sich die Lehrerinnen und Lehrer der künftigen ersten Klassen vorgestellt. So habe sie das Kind im Anschluss an einer Schule angemeldet, die sie zuvor gar nicht in der engeren Auswahl hatte. Warum geht das nicht in Berlin, fragt sie. Nun gut, verteidige ich meine Stadt, die ich sehr liebe, wir sind eine wachsende Metropole und nicht, sagen wir mal, Lüdenscheid. Am Ende des Telefongesprächs rät die Freundin mir, unser Kind unbedingt auf eine der alternativen Schulen zu geben.

In vielen Grundschulen gibt es Freiarbeit statt Frontalunterricht

Beim Tag der offenen Tür überbieten sich die Eltern

Endlich rückt der erste Tag der offenen Tür an der Privatschule näher. Die entsprechenden Räumlichkeiten bersten fast vor begeisterten Eltern und potenziellen Schülern. Weil wir nicht der voranpreschende Typ Eltern sind, halten wir uns etwas abseits und versuchen, uns die Situation und die Schule übers Beobachten zu erschließen. Doch was sich uns erschließt, macht uns Bauchschmerzen. Ein Ehepaar schickt den Sohn vor. "Jetzt frag halt mal was zu Erdkunde", wird das Kind angewiesen. Brav fragt es: "Gehört das hier zu Erdkunde?" Der Lehrer nickt begeistert und erklärt und die Eltern-Kind-Kombi kommt ins Gespräch. Für ungefähr eine Stunde wird der Lehrer in Beschlag genommen. Dem Kind gehe es nicht gut, so ein Satzfetzen. Es brauche den Schulplatz. "Geht sonst unter", ist zu hören. Der Lehrer zeigt erste Anzeichen von Stress. Nach einer weiteren halben Stunde, wir sind in der Zwischenzeit gegangen und wieder hergekommen, hören wir ihn gepresst sagen: "Wie weit soll das denn gehen? Ich bin gar nicht für die Schülerauswahl zuständig. Und natürlich tut mir Ihr Kind leid". Uns tut der Lehrer leid. Und wir uns selbst. Wollen wir denn überhaupt mit solchen Mit-Eltern Teil einer solchen Schule sein? Einen Raum weiter knipst ein Paar gerade sein begeistert an Lernmaterialien herumfingerndes Kind. Es trägt ein äußerst auffälliges Kleid im Ethno-Look. Hach, denken wir, all diese immerzu fotografierten Mittelpunktkinder. So eins haben wir ja irgendwie leider auch.

Die Schule ist nett, das Prozedere mühsam

Wir wollen langsam los. Die Schule selbst macht einen sehr netten Eindruck, aber das ganze Prozedere ist gelinde gesagt anstrengend. Bei der Schulleitung am Ausgang stehen die Eltern mit dem Fotoapparat. Er wird hochgehalten. "Wir haben tolle Fotos gemacht. Die könnten wir Ihnen zur Verfügung stellen. Die könnte man nächstes Jahr zeigen, wenn unsere Tochter hier ist. Sie sehen also, unser Kind MUSS hierher". Gelächter, guter Witz. Inzwischen ist mir schlecht. Die Autorin dieses Textes möchte aus dem Grund, dass sie noch keinen Schulplatz für ihre Tochter gefunden hat, anonym bleiben.