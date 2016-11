Die Brandenburger Landesregierung will bei der Bekämpfung der Kinderarmut besonders die Lage der Alleinerziehenden in den Blick nehmen. "Das Armutsrisiko von Familien Alleinerziehender ist bis zu viermal höher als das der Paarfamilien", sagte Sozialministerin Diana Golze (Linke) am Mittwoch bei einer Konferenz zur Kinderarmut in Frankfurt (Oder).



Der soziale Status der Eltern habe auch weiterhin negative Auswirkungen auf die Entwicklungs- und Bildungschancen der Kinder. "Mädchen und Jungen, die von Armut betroffen sind, brauchen unsere starken Stimmen und unsere Unterstützung", betonte die Ministerin.