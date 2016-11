Stasi-Experte will DDR als "Unrechtsstaat" verurteilt wissen

Forderung an Rot-Rot-Grün

Der Leiter der Stasiopfer-Gedenkstätte, Hubertus Knabe, will, dass die DDR offiziell als "Unrechtsstaat" verurteilt wird. Das soll auch in den Berliner Koalitionsvertrag aufgenommen werden, fordert der Historiker. Als Vorbild verweist er auf Thüringen.

Der Historiker Hubertus Knabe fordert vom künftigen Senat eine Verurteilung der DDR als "Unrechtsstaat". Wenn es der Linken ernst mit der Verurteilung des SED-Unrechts sei, hätten sie nun Gelegenheit, dies wie in Thüringen im Koalitionsvertrag zu verankern, sagte der Direktor der Stasiopfer-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen am Samstagabend bei einer Diskussionsveranstaltung in Berlin.

In der Hauptstadt verhandeln nach den Wahlen vom 18. September derzeit SPD, Grüne und Linke über die Bildung einer rot-rot-grünen Landesregierung unter Führung der

Sozialdemokraten. In Thüringen hatte dieselbe Koalition, aber unter Führung der Linken, in der Präambel ihres Koalitionsvertrages vom Dezember 2014 unter anderem festgehalten:

"Weil durch unfreie Wahlen bereits die strukturelle demokratische Legitimation staatlichen Handelns fehlte, weil jedes Recht und jede Gerechtigkeit in der DDR ein Ende haben konnte, wenn einer der kleinen oder großen Mächtigen es so wollte, weil jedes Recht und jede Gerechtigkeit für diejenigen verloren waren, die sich nicht systemkonform verhielten, war die DDR in der Konsequenz ein Unrechtsstaat."

Knabe nannte diese Formulierung "eine zutreffende Beschreibung der DDR". Sie gehöre auch in den Berliner Koalitionsvertrag, fügte er hinzu.