Experten-Konferenz "Falling Walls" am 9. November - Wissenschaftler bringen in Berlin Denkmauern zum Einsturz

09.11.16 | 22:44 Uhr

Durch wissenschaftliche Forschung Probleme von Menschen auf der ganzen Welt lösen - das war das Ziel dutzender Wissenschaftler, die sich am Mittwoch in Berlin bei der 8. "Falling Walls"-Konferenz trafen. Umso mehr schockierte sie Trump als neuer US-Präsident, der statt Mauern einzureißen sogar eine neue errichten lassen will. Von Annika Klügel

Ein "Morning Briefing" zu den Wahlen in den USA war der fest eingeplante Auftakt der Falling Walls Conference am Mittwoch in Berlin - doch es war deutlich spürbar, dass keiner der anwesenden Wissenschaftler mit einem Wahlsieg von Donald Trump gerechnet hatte. Die meisten Teilnehmer zeigten sich schockiert über die Wahlergebnisse in den USA. Heute sei für sie ein ähnlich emotionaler Tag wie der Tag als die deutsche Mauer fiel - nur mit umgekehrten Vorzeichen, stellte Sadie Creese von der Oxford Universität ihrem Vortrag über Cybersicherheit voran. "In diesen Zeiten werden kluge Köpfe mehr denn je gebraucht", kommentierte Otmar Wiestler, der Präsident der Helmholtz-Gesellschaft den Wahlsieg von Donald Trump. Ähnlich formulierte es der amerikanische Informatiker Neil Gershenfeld: Es sei erholsam, diesen Tag in einem Saal mit lauter intelligenten Menschen zu verbringen. Bundesbildungsministerin Johanna Wanka mahnte, das amerikanische Wahlergebnis trotz aller Enttäuschung zu akzeptieren. Genau das Recht, frei einen Menschen zu wählen, unterscheide eine Demokratie von einer Diktatur, sagte Wanka. Als ostdeutsche Mathematikerin wisse sie, was es bedeute, als Wissenschaftlerin in einer Diktatur zu leben und zu arbeiten. Sie glaube nicht, fügte Wanka an, dass ein einzelner Präsident ein Land wie die USA, das auf freiheitlichen Werten errichtet sei, schlagartig völlig verändern könne.

Hommage an den 9. November 1989

Die Konferenz selbst wirkte wie eine Antithese zu Trumps Linie, die die US-Interessen über andere stellt, in der nur weiße Männer zählen und nach der eine neue Mauer gebaut werden soll: Forscherinnen und Forscher aus über 44 Ländern waren angereist, um ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse mit Kollegen zu teilen.



Bereits zum achten Mal hatte die gemeinnützige Falling Walls Stiftung das internationale Wissenschaftstreffen organisiert. Die Konferenz war 2009 zum 20-jährigen Jubiläum des Berliner Mauerfalls ins Leben gerufen worden, um Wissenschaftler auf der ganzen Welt zu vernetzen, zu inspirieren und mit ihren Forschungsprojekten "Mauern zu sprengen". Neben der Robert-Bosch-Stiftung und der Helmholtz-Gesellschaft unterstützen das Ministerium für Wissenschaft und Bildung sowie der Berliner Senat die Konferenz finanziell. 2016 fand die Falling Walls Konferenz zum ersten Mal im Rahmen der Berlin Science Week statt. Diese Kombination soll noch mehr internationale Wissenschaftler nach Berlin locken.

Die Redner hielten je 15-minütige Vorträge

Geballte Ladung wissenschaftlicher Exzellenz

Die diesjährige Konferenz war ein Turboritt durch die wichtigsten Forschungsfragen unserer Zeit. 16 Wissenschaftler stellten in 15-minütigen Vorträgen ihre Lösungen für so unterschiedliche Probleme wie Cyberattacken, Radikalisierung von jungen Menschen oder den ethischen Konflikt in der modernen Genmedizin vor.



Für einen Gänsehaut-Moment sorgte Kevin Bales von der University of Nottingham: Der Soziologe berichtete von seiner Forschungsarbeit über moderne Sklaverei. Durch das enorme Bevölkerungswachstum gebe es einen weltweiten Pool an billigen Arbeitskräften. Moderne Sklaven seien so einfach verfügbar wie ein Einweg-Kaffeebecher und würden auch so benutzt: "Du benutzt sie und wirfst sie dann weg."



Fast 800 Millionen Menschen seien gefährdet, als Sklaven missbraucht zu werden, sagte Bales. Der Westen dürfe nicht die Augen vor der eigenen Verantwortung für dieses Problem verschließen. Als Beispiel nannte er Fischfarmen in Indien, auf denen Kinder mit der Peitsche zum schnelleren Arbeiten angetrieben würden. Dieser Fisch lande später als Katzenfutter auf dem europäischen Markt oder als Schrimps in unserem Krabbencocktail. Eine Lösung des Problems sei möglich, so Bales. Für durchschnittlich 500 Euro könne man Arbeitssklaven befreien und ihnen eine neue Perspektive bieten.

Die Gewinner des Nachwuchswettbewerbs

Kaffeesatz als Brennstofflieferant