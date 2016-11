Einen anderen Umgang mit den Bürgern, den strebt auch Kai Hamacher von der Piratenpartei an. Dass es so wie es ist, nicht weiter gehen kann, macht er an einem Beispiel deutlich: "Ich habe jetzt gerade einen Brief erhalten in dem sich jemand beschwert hat, das er nach sechs Wochen eine Bestätigung bekommen hat, dass sein Brief eingegangen ist. Und das ist dann genau das Gegenteil von guter Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürger. Und genau das soll sich ändern."