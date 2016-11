Mangel an qualifizierten Pädagogen

Im Land Brandenburg werden dringend Lehrer gesucht. Weil es an qualifizierten Pädagogen mangelt, seien auch Fachkräfte aus Polen willkommen, wie der Sprecher des Bildungsministeriums, Ralph Kotsch, sagte.

Per Quereinstieg ins Klassenzimmer

Voraussetzung sei, dass sie ein Fach lehren, in dem der Bedarf in Brandenburg besonders groß sei. Im Moment sei das vor allem Deutsch als Fremdsprache für den Unterricht mit Flüchtlingskindern.

Im Schulamtsbezirk Frankfurt (Oder) etwa gebe es einen generellen Bedarf an polnischen Lehrern, sagte der Leiter der Behörde, Gerhard Kranz. Im größten Brandenburger Schulamtsbezirk mit 72.000 Schülern sind seinen Angaben zufolge bereits rund 30 polnische Pädagogen beschäftigt. Gebraucht würden sie in allen Fächern. 15 Lehrerstellen sind in Ostbrandenburg aktuell ausgeschrieben.



Wie in Berlin, stellt inzwischen auch Brandenburg vermehrt Quereinsteiger ein. Den Schulen mangelt es seit Jahren an qualifizierten Lehrkräften. Mehrere hundert arbeiten in der Region, jedoch ohne eine anerkannte Lehrerausbildung.