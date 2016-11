Bürgermeisterwahl in Lichtenberg abgebrochen

In Lichtenberg wurde am Donnerstagabend die Wahl des Bezirksbürgermeisters abgebrochen, nachdem die Kandidatin Evrim Sommer (Linke) in zwei Wahlgängen durchgefallen war. Sommer hatte sich nach rbb-Recherchen zu früh als Hochschulabsolventin ausgegeben.