Die rot-rote Regierungsmehrheit hat im Brandenburger Landtag einen Vorstoß der CDU abgelehnt, den 13. August künftig als Gedenktag für den Mauerbau und die Opfer der SED-Dikatur zu begehen.



"Unsere Gedenk- und Feiertage sind Tage der Erinnerung an eine Befreiung von Unterdrückung", sagte der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Kurth in der Debatte am Mittwoch. "Wir wollen auch weiterhin der Opfer an der Mauer gedenken - aber den Tag der Befreiung wollen wir am 3. Oktober feiern." Allerdings forderten die Regierungsfraktionen den Landtag und die Landesregierung auf, künftig gemeinsam an den Mauerbau und die Opfer zu erinnern.